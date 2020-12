Bufera in Rai, “Giancarlo Magalli non sarà più ai Fatti vostri” L’indiscrezione choc: “Ecco chi prende il suo posto”. Fan increduli

Giancarlo Magalli non sarà più a I Fatti Vostri. L’indiscrezione riportata da Gossip e Tv afferma che a viale Mazzini circola voce che il noto conduttore della trasmissione possa essere sostituito da qualche suo collega che brama la sua posizione. Insomma un volto Rai ignoto vuole prendere il posto di Giancarlo Magalli a I fatti Vostri. Il noto conduttore deve guardarsi le spalle perché, come scrive il settimanale Oggi, c’è qualcuno che lo guarda con invidia e che starebbe lavorando dietro le quinte per rubargli la conduzione del programma. Del resto, il mondo lavorativo è fatto anche di competizione e tranelli e il piccolo schermo ancor di più. Non sarebbe la prima volta che i protagonisti che ci fanno compagnia durante le nostre giornate, mostrandosi sempre sorridenti e positivi, nei retroscena invece inneschino delle vere e proprie guerre.

Sull’identità dell’eventuale usurpatore non si sa ancora nulla, quel che possiamo immaginare però, è l’esito dei suoi movimenti. Sembra molto difficile, se non impossibile, rubare il posto di Giancarlo Magalli a I fatti vostri. Il presentatore è ormai uno dei volti più affezionati della Rai, sempre pieno di impegni lavorativi ma ancor più pieno di voglia di lavorare e mettersi in gioco. Proprio ultimamente aveva affermato di provare il desiderio di una nuova esperienza, quella di condurre un gioco a quiz. Non sembra però ci sia alcuna intenzione di abbandonare i suoi vecchi impegni.

Inoltre, nonostante la trasmissione I fatti vostri sia ormai storica, registra uno share sempre molto alto e un gran numero di consensi. Sappiamo anche che il rapporto tra Giancarlo Magalli e il produttore del programma, Michele Guardì, sono molto buoni. I due hanno sempre dichiarato di essere uniti da affetto e stima reciproci. L’unica opzione che sembra possibile, è che lo stesso giornalista abbandoni la conduzione, ma finora non ha mai dato segni di stanchezza, anzi è sempre molto attento verso il suo programma e il suo pubblico, al quale dice di essere molto legato.

Quest’anno Giancarlo Magalli festeggia la 30esima edizione di I fatti vostri, in onda dal lontano 1990. Sono stati molti i cambiamenti dello staff nel corso degli anni, dovuti anche a dei litigi o a delle antipatie. Ricordiamo, ad esempio, Adriana Volpe, da cui il conduttore è stato anche chiamato in causa perdendo molti soldi. La presentatrice di Ogni Mattina su Tv8 non perde occasione per attaccare l’ex collega che, a sua volta, le lancia sempre diverse frecciatine. Le ultime risalgono a pochissimo tempo fa, verso settembre, quando Magalli l’ha in un certo senso umiliata deridendo gli ascolti del suo nuovo programma.

Ad oggi Giancarlo Magalli è affiancato a I fatti vostri da Samantha Togni, Umberto Broccoli, Paolo Fox e il gruppo musicale di Stefano Palatresi. Il format ideato da Michele Guardì è quello di un contenitore quotidiano ambientato in una tipica piazza italiana immaginaria, chiamata “Piazza Italia”, dove si svolgono interviste a personaggi famosi e a persone comuni con storie di vita particolari. Sono previsti anche giochi telefonici a quiz con i telespettatori e intermezzi musicali dal vivo. Il programma va in onda dallo studio 3 del Centro di Produzione Rai di Via Teulada in Roma con la scenografia di Nico Calia ispirata alla piazza di Casteltermini, cittadina di diecimila abitanti in provincia di Agrigento, della quale è originario lo stesso Guardì.

