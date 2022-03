bufera-in-rai,-il-famoso-conduttore-fatto-fuori-dai-colleghi,-e’-ufficiale,-ecco-chi-lo-sostituisce.-fan-in-protesta

Siamo a marzo, c’è aria di primavera, e la Rai comincia a preparare i suoi palinsesti per l’estate che verrà. Nei mesi più caldi, infatti, le trasmissioni del daytime lasciano il posto alle loro versione estive, per continuare a tenere compagnia ai telespettatori con protagonisti differenti. Dopo un anno al timone delle varie trasmissioni, infatti, giunge il momento per i presentatori di prendersi le loro meritate vacanze. Tra questi Alberto Matano che, come l’anno scorso, lascerà il timone de La vita in diretta nella sua versione Estate in diretta a Gianluca Semprini e Roberta Capua.

Secondo Blogo, però, ci sarà una differenza di palinsesto rispetto all’anno scorso. Estate in diretta dovrebbe raddoppiare il suo orario di programmazione, andando in onda non soltanto alle 17 come di consueto, ma anche alle 14. Una decisione presa dalla Rai probabilmente per ammortizzare i costi: è più economico pagare per un solo programma che dividere il pomeriggio in due conduzioni differenti. Già da adesso, quindi, possiamo fare una previsione di come sarà il pomeriggio del primo canale della rete di Stato, quando i suoi protagonisti invernali andranno a godersi le vacanze estive.

Estate in diretta, come suddetto, avrà inizio a partire dalle 14 fino alle 15:30. Quindi, dovrebbe lasciare spazio alle repliche de Il paradiso delle signore, fiction che a breve vedrà la sua fine definitiva. Successivamente andrà in onda la nuova soap Sei sorelle. La Rai si basa molto sulle fiction, in particolar modo nel periodo estivo, che durante la fascia oraria del post prandiale riscuotono sempre enorme successo. Dopo le serie televisive è il momento del Tg1 di metà pomeriggio. Alle 17, dopo questa lunga pausa, riprende quindi la trasmissione diretta da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Un palinsesto completamente differente da quello che la Rai ha offerto durante la scorsa stagione estiva. Ma vediamo Estate in diretta a chi prende il posto: nell’estate 2021, alle 14 andava in onda Flavio Insinna con Il pranzo è servito, un gioco a quiz. Insomma, niente vacanze per il presentatore, impegnato già tutto l’anno con la conduzione di L’eredità. Nel 2022 però il gioco avrebbe dovuto lasciare il posto a Signora mia, trasmissione pensata e condotta da Pierluigi Diaco che, però, ha subito un cambio di programmazione. La messa in onda dello show è stata infatti spostata al periodo autunnale.

Sarà quindi soltanto Estate in diretta a tenere compagnia ai telespettatori Rai durante i pomeriggi di giugno, luglio e agosto. Un racconto quotidiano fatto di cronaca e approfondimenti, con momenti di leggerezza e di spensierato divertimento. Un’attenzione particolare alla ripresa delle attività del mondo della cultura e dello spettacolo e al racconto delle diverse realtà del territorio, nonché una panoramica sui luoghi dove gli italiani trascorrono le vacanze. Speriamo che quest’anno la trasmissione si soffermerà sulla ripresa dei viaggi e della vita post pandemia, e non sulla guerra che speriamo finisca il prima possibile.

