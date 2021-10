Bufera in Rai, Insinna nei guai: “Vincita truccata all’Eredità, ecco come hanno truffato”. Fan infuriati: “Cacciatelo”

Grande ritorno per L’Eredità, il programma in onda su Rai 1 e condotto da Flavio Insinna. L’esordio di stagione, la puntata del 27 settembre, ha fatto storcere il naso ai telespettatori. Tutto è iniziato con il duello dei concorrenti storici Paolo e Fabrizio, campione in carica. Proprio lui per i fan su Twitter avrebbe avuto un’espressione quasi contrariata. Il motivo? Sono gli stessi utenti del web ad aver avanzato qualche ipotesi.

“Le domande di Paolo sono molto più semplici. Al campione hanno chiesto un sinonimo di calcolare (computare) e a Paolo come sono i capelli non ricci (lisci)”, ha scritto uno mentre un altro gli ha fatto eco: “Alle domande semplici di Paolo, Fabrizio sbuffa. Ha ragione”. E ancora: “Hanno chiesto a Fabrizio anche il sinonimo di presagire, vaticinare. Non c’è equità”. Duri attacchi insomma al programma di Insinna tacciato di favoritismo.

Eppure tra i tanti critici c’è stato anche chi ha voluto prendere le difese di Insinna e degli autori del programma: “È la prima puntata, non ricominciamo con i complotti. Godiamoci lo spettacolo”. Alla fine della puntata a vincere è stato Paola, mentre Fabrizio ha lasciato lo studio senza sollevare la polemica. In ogni caso la finalista è Paola che non è riuscita a indovinare la parola misteriosa. Alla ghigliottina a disposizione c’era “capacità, avere, affari, vita, distanza”. Nulla da fare, la risposta corretta non era “fiuto” ma “relazione”.

Torna “L’eredità” con Flavio Insinna e tante novità

L’Eredità è quindi tornata col botto e con tante novità. Confermato per il terzo anno consecutivo alla conduzione Flavio Insinna. Lo show andrà in onda ogni giorno alle 18.45 su Rai Uno ma non mancano le novità. Innanzitutto i concorrenti dovranno misurarsi con un nuovo gioco, il “Metti – Leva – Cambia”: per trovare la soluzione a ogni quesito, chi risponde dovrà avvalersi delle proprie conoscenze nozionistiche ma anche essere in grado di “manipolare” le parole.

Per quanto riguarda le “professoresse”, rivedremo Ginevra Pisani affiancata dalla new entry Samira Lui, che prende il posto di Sara Arfaoui. Infine, una grande sorpresa: una volta a settimana, durante l’anteprima, Flavio Insinna lancerà un gioco per i telespettatori, porrà una domanda con tre opzioni di risposta e sarà possibile telefonare da casa durante la puntata lasciando la propria risposta. Tra tutti quelli che avranno dato la soluzione corretta verrà sorteggiato un vincitore che otterrà un premio in denaro.

