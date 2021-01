Bufera in Rai, La Vita in diretta cancellata. L’annuncio choc di Alberto Matano: “Il fatto è grave”. Cos’è successo

Annuncio ufficiale poche ore fa di Alberto Matano che riguarda La Vita In Diretta: il suo programma è stato cancellato dal palinsesto dei prossimi giorni. Un Annuncio ufficiale che ha spiazzato tutti i fan di Alberto Matano e de La Vita In Diretta: quest’oggi, infatti, il noto conduttore di Rai Uno nonché ex mezzobusto del Tg1 non va in onda oggi. La sua trasmissione, infatti, è stata cancellata per i prossimi giorni dal palinsesto Rai.

La trasmissione infatti deve cedere il posto alla grave crisi di governo che sta coinvolgendo il nostro Paese. In una diretta fiume della durata di più di 3 ore condotta da Francesco Giorgino, infatti, non ci sarà spazio per Matano almeno per il resto della settimana. Ecco quando torna il programma che ormai, dopo un periodo piuttosto difficile dell’anno scorso, è tornato con un ottimo livello di share ed ascolti tv per la gioia ed il successo del conduttore e della sua squadra.

La Vita In Diretta sospeso: non va in onda oggi, quando torna?

La Vita in Diretta quest’oggi non va in onda ed è stata cancellata dal palinsesto dal momento che andrà in onda un approfondimento sulla recente crisi di governo. Ci saranno dunque 3 giorni di vuoto, con il noto conduttore che tornerà soltanto lunedì pomeriggio, salvo ulteriori colpi di scena dell’ultimo minuto che, tuttavia, visto il periodo, non è affatto da escludere. Insomma, i fan di Matano dovranno ingoiare anche questo nuovo boccone amaro dal momento che non ci sarà nemmeno oggi il noto talk show di approfondimento sul nostro paese e su ciò che sta accadendo in questo difficile periodo per la nostra nazione.

Alberto Matano non andrà a Sanremo, brutta batosta per il conduttore

La maledizione del coronavirus che ha già rovinato tante trasmissioni Rai, frena anche Alberto Matano. Già, una decisione amara, quella presa dai vertici della Rai in vista del Festival di Sanremo, in programma per marzo. Edizione anomala della kermesse, che deve fare i conti con la pandemia. Edizione ancor più anomala perché quest’anno, La vita in diretta – il contenitore di Rai 1 condotto proprio da Matano – non andrà in onda dalla città ligure.