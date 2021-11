Bufera in Rai, Mara Venier accusata di molestie, Lui confessa: “Mi ha toccato lì. Ecco cosa c’è stato dopo” Fan sotto choc

Mara Venier su tutte le furie. Il popolare volto Rai non ha apprezzato alcune critiche e insinuazioni arrivate dopo l’ultima puntata di Domenica In, quella trasmessa il 28 novembre. Durante il talk su Ballando con le Stelle zia Mara si è lasciata andare a qualche effusione di troppo con uno dei suoi ospiti, il modello Alvise Rigo, tra i concorrenti del varietà di Milly Carlucci.

Un siparietto scherzoso che più di qualcuno ha paragonato a quanto accaduto su Toscana Tv, con la giornalista Greta Beccaglia molestata in diretta da un tifoso dopo il match Empoli-Fiorentina. Una squallida faccenda che ha portato la cronista sportiva a denunciare l’uomo che l’ha palpeggiata davanti alle telecamere, mentre stava svolgendo semplicemente il suo lavoro. Un paragone che non è proprio andato giù a Mara Venier che, insieme al suo avvocato, ha deciso di prendere provvedimenti legali. All’Adnkronos la 71enne ha fatto sapere:

“Vergognoso accostare il gesto goliardico fatto con simpatia e affetto in assoluta buona fede nei confronti di Alvise, mio concittadino veneziano, all’atto di molestia nei confronti della giornalista sportiva di Toscana Tv. Prima di scrivere un pezzo così un giornalista ci deve pensare molto bene. Non accetto di essere accostata alle molestie sessuali. Non mi va bene e sto valutando col mio avvocato un’azione legale” La signora della domenica ha aggiunto: “Le molestie sessuali sono una cosa. Una bottarella al sedere fatta ridendo è un’altra cosa. Ho mandato tutto al mio avvocato Carlo Longari e valuteremo se è il caso di querelare il giornalista. Non permetto a nessuno di mettere insieme queste vicende”. ( continua dopo la foto)

Il commento di Alvise Rigo

Sulla vicenda si è espresso anche Alviso Rigo, modello, personal trainer ed ex rugbista, oggi tra i concorrenti di Ballando con le Stelle in coppia con la ballerina svedese Tove Villfor. Il giovane si è detto tranquillo a riguardo: “Se mi sono sentito molestato? Ma scherziamo? Mara è una zia per me. Il nostro era un gioco. Non è assolutamente accostabile una cosa così grave come quella accaduta alla giornalista sportiva Beccaglia a una cosa così simpatica e goliardica come quella fra Mara e me” Dopo la “toccatina” insomma solo risate e battute simpatiche da amici. Ma alcuni si chiedono: sarebbe successo lo stesso a parte inverse?

Chi è Alvise Rigo

Classe 1992, Alvise Rigo è un ex rugbista, modello e personal trainer di Venezia. Nel corso della sua carriera sportiva ha giocato in diverse squadre italiane quali: Mogliano Rugby, Valsugana, Lazio Rugby, Petrarca Rugby. Nel 2020 ha fatto una breve incursione al Festival di Sanremo accanto ad Antonella Clerici. Top secret la vita privata di Rigo anche se qualche anno fa è stato paparazzato accanto a Eleonora Berlusconi, figlia di Silvio e Veronica Lario.

Record di ascolti per Domenica In

Polemiche a parte continua il successo di Domenica In. Nonostante la concorrenza spietata il programma di Mara Venier è stato il più seguito in tv nel pomeriggio di domenica 28 novembre. Lo storico contenitore Rai è riuscito addirittura a battere, con oltre tre milioni di telespettatori, Amici di Maria De Filippi. Numeri importanti, un successo incredibile, che potrebbe portare zia Mara a prendere la decisione di non mollare il suo salotto tv. Da tempo la Venier parla di questo presunto addio ma per il momento ha sempre rimandato per amore nei confronti del suo pubblico.

