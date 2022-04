bufera-in-rai:-“mi-hanno-offerto-la-conduzione-di-detto-fatto”.-fatta-fuori-bianca-guaccero,-ecco-chi-arriva

Nunzia De Girolamo ha svelato che i vertici Rai le hanno proposto la conduzione di Detto Fatto, programma nato con Caterina Balivo che attualmente vede al timone Bianca Guaccero. La presentatrice, insieme a degli esperti e a diversi ospiti, consiglia i telespettatori sul fai da te, sul make up e su tantissime altre occupazioni quotidiane. Pur avendo ereditato lo show dalla collega, è riuscita a cambiare il suo volto e a renderlo suo. Modificando anche il cast. Ricordiamo infatti che sin dal primo momento non è andata d’accordo con lo stilista Guillermo Mariotto, preferendo al suo posto Jonatha Kashanian.

Insomma, Bianca Guaccero ha reso Detto Fatto a sua immagine e somiglianza, ma non è detto che questo abbia soddisfatto i vertici della Rai. Ne abbiamo certezza oggi, con la consapevolezza che la conduzione del famoso show è stata proposta a Nunzia De Girolamo. La donna ha iniziato la sua carriera come politica. E’ stata deputata per due legislature; dal 28 aprile 2013 al 27 gennaio 2014 è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. E’ diventata coordinatrice cittadina di Forza Italia a Benevento nell’ottobre 2007. Alle elezioni politiche del 2008 viene candidata ed eletta deputato alla Camera dei deputati, nella lista de Il Popolo della Libertà.

Successivamente diventa membro del Consiglio Direttivo PdL alla Camera. D’un tratto Nunzia De Girolamo ha lasciato la carriera politica per dedicarsi al mondo del piccolo schermo. E’ stato in questo periodo che ha rifiutato la proposta della Rai di diventare la presentatrice di Detto Fatto. Ma sono molti i programmi televisivi che la vedono protagonista. La sua nuova carriera inizia con una collaborazione con Non è l’Arena, programma di LA7 condotto da Massimo Giletti. Dal 30 marzo 2019 partecipa come concorrente alla quattordicesima edizione del talent show Ballando con le stelle, gareggiando in coppia con il ballerino professionista Raimondo Todaro.

Il 30 settembre prende parte a Stasera tutto è possibile su Rai 2. Il 13 febbraio 2021 debutta come conduttrice su Rai 1 con il programma di attualità Ciao Maschio. Ma non ha mai accettato la proposta della Rai: “Qualcuno mi disse che avrei potuto fare Detto Fatto. Ecco, Detto Fatto è un programma lontanissimo da me, anche per i miei interessi. Linea bianca e Linea verde potevano invece essere un’ipotesi percorribile e ci fu anche una mezza proposta”, ha svelato Nunzia De Girolamo nel corso di una intervista rilasciata a Blogo. Per il momento, quindi, sembra che Bianca Guaccero sia ancora al sicuro.

Intanto Nunzia De Girolamo si è lasciata andare anche ad altre dichiarazioni che riguardano il mondo dello spettacolo, non soltanto su Detto Fatto. In particolare, ha parlato dei giudizi cui vengono sottoposti tutti i volti noti del piccolo schermo: “Le critiche io le ho sempre accettate, non accetto però il pregiudizio. E’ giusto che ognuno faccia il proprio mestiere e io rifletto su tutte le critiche costruttive che mi vengono fatte da giornalisti e critici televisivi.” La donna resta molto contenta di lavorare per la Rai: “L’ascolto è una qualità che riconosco in tutti quelli che lavorano con me, compreso il direttore Stefano Coletta”.

L’articolo Bufera in Rai: “Mi hanno offerto la conduzione di Detto Fatto”. Fatta fuori Bianca Guaccero, Ecco chi arriva proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.