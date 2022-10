bufera-in-rai,-monica-setta-al-veleno-su-tiberio-timperi,-“la-solita-raccomandata”-le-accuse-di-lui-gravissime

Tiberio Timperi e Monica Setta continuano a lanciarsi frecciatine in televisione, e la presentatrice ancora oggi ha confermato in una intervista che sul piano personale non riescono ad avere alcun tipo di rapporto. E’ dal 2019 che i due lavorano insieme alla conduzione di Unomattina in famiglia, un programma di intrattenimento leggero e coinvolgente che tratta di cronaca, approfondimenti, spettacolo e gioco. La trasmissione è divisa in diverse rubriche: le previsioni del tempo, l’angolo del giardinaggio, lo spazio della critica televisiva, quello della scienza e molto altro.

Fu proprio Monica Setta a decidere di avere al suo fianco Tiberio Timperi in questa nuova sfida. L’uomo era appena uscito da una conduzione poco felice di La vita in diretta. Una grande opportunità che non aveva saputo sfruttare e che aveva deluso molto la rete di Stato. Alcuni dirigenti Rai, in quel periodo, erano pronti a lasciarlo a casa. Ma la presentatrice lo aveva sempre seguito dal punto di vista professionale, ed era sicura di poter riuscire a fare un buon lavoro insieme. Idea che si è rivelata fortunata, dal momento che lo share di Unomattina in famiglia è sempre molto alto.

Se da un punto di vista della professione Monica Setta ha sempre stimato Tiberio Timperi, da quello personale si può dire con certezza che i due non si sopportano. Abbiamo seguito con passione le loro discussioni e le dichiarazioni poco amichevoli rilasciate ai vari giornali. Il presentatore ammise di non aver mai voluto il numero di cellulare della collega, per non essere da lei disturbato al di fuori degli orari lavorativi. Anche lei, di rimando, ricordò a tutti quanto lui avrebbe dovuto ringraziarla per essere ancora sul piccolo schermo, piuttosto che criticarla pubblicamente.

Insomma, Monica Setta e Tiberio Timperi non vanno proprio d’accordo. Ma nonostante questo, la Rai continua a farli lavorare insieme. Del resto, l’unica cosa che interessa sono i risultati. Fin quando gli ascolti continuano a soddisfare i vertici della rete di Stato, non c’è motivo di attuare grandi cambiamenti. Non è detto che sul posto di lavoro si debba essere tutti amici. E’ capitato a ognuno di noi di trovarsi a lavorare fianco a fianco a una persona che proprio non ci piaceva. E questo può capitare anche ai personaggi del piccolo schermo, che ovviamente vanno incontro a più pettegolezzi.

La nuova stagione di Unomattina in famiglia è iniziata alla grande: subito Tiberio Timperi ha lanciato la prima frecciatina a Monica Setta, dicendo che lei è ‘la solita raccomandata’. Intervistata dal settimanale Di Più Tv, la presentatrice è tornata sull’argomento del rapporto con il co-conduttore: “Su Tiberio posso dire che professionalmente è veramente da stimare. Per il resto, ognuno ha il proprio carattere e non possiamo farci niente”. Questa è solo la riconferma del fatto che il rapporto tra i due, anche dopo quattro anni insieme, non riesce a prendere la giusta piega.

