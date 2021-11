Bufera in Rai, Monica Setta annuncio choc: Fatta Fuori da Unomattina, Ecco dove la vedremo da gennaio. Cos’è successo

Unomattina in famiglia è seguito più che mai e Monica Setta ha annunciato ai suoi follower di avere delle novità importanti per l’inizio del 2022. Si è parlato tantissimo della famosa trasmissione mattutina della Rai. L’inimicizia tra i conduttori ha dato grandi soddisfazioni agli amanti del gossip. Ricordiamo che solo l’estate scorsa i due se ne sono dette di tutti i colori. Tiberio Timperi ha ammesso di aver bloccato la collega e co-conduttrice sul suo telefonino, per non ricevere da lei messaggi o chiamate fuori dallo studio televisivo. Ma la risposta non è tardata ad arrivare.

Monica Setta ha ricordato a tutti di essere stata lei stessa a insistere per avere al suo fianco Tiberio Timperi, in un periodo in cui i vertici della Rai non volevano assolutamente puntare su di lui. Per questo, il conduttore dovrebbe semplicemente ringraziarla per la sua presenza a Unomattina in famiglia. Tutta la stagione estiva è proseguita così, tra frecciatine e interviste in cui non mancavano mai commenti poco carini tra i due. In molti pensavano che questa situazione avrebbe portato a una rottura definitiva, come era successo poco prima ad Alberto Matano e Lorella Cuccarini a La vita in diretta.

Ma così non è stato e la squadra composta da Monica Setta e Tiberio Timperi a Unomattina in famiglia è rimasta più salda che mai. A tentare di placare gli animi è giunta Ingrid Muccitelli che si è aggiunta a loro nella conduzione della famosa trasmissione mattutina. Nonostante questo, le battute non sono mancate neanche davanti alle telecamere. I telespettatori hanno commentato la situazione sin dal primo momento, arrivando a scommettere su quanto i due sarebbero durati insieme. Ma sembra che questa antipatia evidente non solo non determini una rottura, per quanto porti anche dei gran bei risultati.

Quest’anno Unomattina in famiglia va alla grande. I numeri non mentono, soprattutto quelli dell’ultima puntata andata in onda che hanno reso la presentatrice entusiasta. Con oltre 1 milione 400 mila telespettatori, il programma ha sfiorato uno share del 22%, uno dei risultati migliori della rete di Stato per quella fascia oraria. Monica Setta si è quindi affrettata a ringraziare il suo pubblico. “Grazie di cuore per gli ascolti di ieri” ha scritto tramite la sua pagina social. Quindi, ha deciso di dare ai suoi follower una notizia che riguarda il mondo del dietro le quinte Rai.

“Questa settimana inizierò a lavorare ad un progetto che mi coinvolge molto e che partirà all’inizio del nuovo anno” ha svelato Monica Setta entusiasta. “L’adrenalina è tantissima. Presto staremo insieme ancora di più”. Quindi la donna sarà sicuramente presa moltissimo dal nuovo lavoro, magari togliendo spazio a quello attuale:

"Mi aspettano riunioni su riunioni" ha terminato, lasciando i fans senza parole. Ancora non si sa nulla riguardo il nuovo ruolo che le verrà affidato sulla Rai, ma in molti pensano che la donna potrebbe decidere di lasciare Unomattina in famiglia definitivamente.