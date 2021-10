Bufera in Rai. Monica Setta non ce la fa più, Via da Uno mattina. Lei sbotta: “Ecco che è successo. Ora Mi vuole Signorini”

Monica Setta dal successo di 1mattina in famiglia al sogno di un programma di economia: “Vorrei farlo su Rai1”. Anche questa stagione tv è ricca di impegni per Monica Setta, da qualche settimana tornata alla conduzione di Unomattina in famiglia e da oggi di nuovo anche su Isoradio con la sua trasmissione Parla con lei. E chissà che per la giornalista la lista di progetti non si allunghi a breve.

Monica Setta ha infatti annunciato in un’intervista rilasciata a IlGiornale che coltiva il sogno di condurre un programma di economia, sulla scia del successo di vendite del suo libro Quadrare i conti-Manuale di economia per le famiglie. “Vorrei farlo su Rai1, anche in seconda serata, per aiutare giovani e anziani a risolvere problemi di tutti i giorni, per esempio risparmiando sulla bolletta” . ha dichiarato nell’intervista in questione Monica Setta.

Monica Setta, da Unomattina in famiglia alla libreria: “All’inizio del 2022 uscirà il mio prossimo libro”

Successo in tv a parte (1mattina in famiglia anche quest’anno sta ottenendo ascolti molto alti), Monica Setta sta lavorando attualmente al suo prossimo libro, che uscirà nei primi mesi del 2022. “Si intitola Diario di una giornalista” ha rivelato a tal proposito, ricordando poi alcuni episodi della sua prestigiosa carriera nel campo del giornalismo:

Quando Indro Montanelli mi ha offerto il posto di caposervizio economia a La Voce, per accettare ho dovuto dire di no a Silvio Berlusconi che mi voleva in televisione: lui ha reagito con classe e mi ha fatto il suo in bocca al lupo.

Monica Setta ammette: “Guardo di tutto in televisione, anche il Grande Fratello Vip”

Giornalista, conduttrice, scrittrice ma anche telespettatrice: Monica Setta nell’intervista ha infatti svelato di seguire un po’ di tutto in tv, reality compresi. “Alfonso Signorini, che è un mio caro amico, mi ha proposto di partecipare al GF Vip. Non fa per me, ma lo guardo sempre in tv” ha ammesso.

L’articolo Bufera in Rai. Monica Setta non ce la fa più, Via da Uno mattina. Lei sbotta: “Ecco che è successo. Ora Mi vuole Signorini” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.