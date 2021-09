Bufera in Rai: Salta Alberto Matano: “Non andrò più in onda. Ecco chi mi sostituisce”. Fan delusi

Tra i tanti programmi che stanno ripartendo dopo lo stop estivo c’è ovviamente anche La vita in diretta di Alberto Matano. Il programma, che ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo proprio questa settimana, si appresta già ad affrontare il primo stop. Lunedì infatti il noto programma pomeridiano di Rai non sarà regolarmente in onda ma tornerà nella giornata di martedì.

Motivo? Nel primo giorno della nuova settimana sarà trasmesso in onda lo spettacolo Tutti a scuola in diretta da un istituto tecnico di Pizzo Calabro con il presidente Mattarella. Così, il bravissimo Alberto Matano ha ricordato ai telespettatori questo cambio di programma nei minuti finali della puntata di venerdì: Ci vediamo martedì perché lunedì c’è “Tutti a scuola” con il presidente Mattarella, buon fine settimana a tutti” Ha affermato il presentatore nei titoli di coda del programma.

Alberto Matano, il bel gesto per i colleghi di Rai1: l’augurio in diretta

Se c’è qualcosa che differenzia Alberto Matano da molti artisti, oltre all’indiscutibile talento, è la capacità di avere sempre una parola utile per colleghi e amici. Anche durante le ultime puntate il conduttore de La vita in diretta, tornata sul piccolo schermo questa settimana, si è reso protagonista di un bel gesto. Matano, agli sgoccioli della puntata, ha voluto fare il proprio personale in bocca al lupo ai tanti colleghi di Rai1 pronti a riprendere i loro programmi, partendo da Carlo Conti che questa sera riprenderà il timone di Tale e Quale Show. Non mancano messaggi di augurio neanche per Monica Setta, Tiberio Timperi, Mara Venier e Francesca Fialdini.

Alberto Matano ricorda Raffaella Carrà a La vita in diretta: cosa è accaduto

Alberto Matano, nel corso dell’ultima puntata del suo programma è stato protagonista di un toccante ricordo di Raffaella Carrà. A La vita in diretta è stata infatti riproposta una vecchia telefonata della showgirl scomparsa questa estate.

Alberto Matano, La Vita In Diretta riparte con una frecciatina alla D'Urso Il conduttore di Rai1 è tornato in onda dopo le agitazioni sindacali ma non ha mancato di punzecchiare la sua diretta competitor. Quello di Alberto Matano era certamente uno dei ritorni più attesi della stagione televisiva di Rai1. Il giornalista, volto amato e stimato della prima rete, ha ripreso le redini de La Vita In Diretta, che conduce da due anni in solitaria dopo la breve parentesi con Lorella Cuccarini. Si riprende con la conduzione ma anche con la formula che ha consacrato il successo del rotocalco tutto dedicato all'attualità, da quest'anno ricalcato (quasi) su tutta la linea dal nuovo Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso. Quest'affinità così spiccata non è sfuggita al padrone di casa, che ha concluso la sua prima puntata tra sorrisi, applausi e una frecciatina neanche troppo velata rivolta a Barbara D'Urso: "La prima è andata. Vi aspetto domani qui alla Vita in Diretta. La Vita in Diretta, quella vera! Ci vediamo domani". Ha replicato Matano.

Che Alberto Matano abbia sempre mostrato uno forte senso della competizione non è una novità, ma il commento alla fine della prima è giunto a sorpresa e non ha mancato di stuzzicare i tanti telespettatori che sono intervenuti su Twitter per sottolineare quel "quella vera" come una bordata alla D'Urso, che è ripartita una settimana prima con un format completamente rinnovato e dedicato alla stretta attualità. Questo cambio così repentino, e chiaramente ispirato all'impianto di Rai1, è stato voluto e imposto proprio da Mediaset, che ha deciso di puntare sull'informazione, a scapito della formula di intrattenimento proposta dalla D'Urso che lo stesso Piersilvio Berlusconi – editore di rete – ha definito superata. Pomeriggio Cinque rinuncia così ai suoi opinionisti storici per introdurre giornalisti ed esperti, pronti a commentare le news di attualità e la cronaca. Proprio come accade nello studio de La Vita In Diretta sebbene con un taglio molto diverso e improntato sulla personalità di Alberto Matano. Eppure, a volerci scommettere, Matano sarebbe il primo a smentire qualsiasi forma di sfida con la sua diretta competitor, peraltro sempre molto attenta a sbilanciarsi quando si tratta di parlare dei colleghi. I dati d'ascolto sembrano comunque aver dato ragione a Piersilvio Berlusconi, sebbene il nuovo Pomeriggio Cinque rimanga un programma senza mordente e scarico della personalità caratterizzante di Barbara D'Urso. E voi che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

