Bufera in Rai. Stop A tale e quale show. L’annuncio di Carlo Conti spiazza i fan: “Ecco chi mi sostituisce”

Carlo Conti annuncia il cambio di programma a Tale e Quale Show: “Il 12 novembre non saremo in onda”. Novità in vista per Tale e Quale Show, il grande varietà del venerdì sera di Rai Uno che vede Carlo Conti alla conduzione. Puntata in onda come da normalità questa sera, ma in apertura di puntata il padrone di casa di Tale e Quale Show ha voluto fare un annuncio riguardo a quello che accadrà tra due settimane, ovvero il 12 novembre.

Questo perché quel giorno tornerà in campo l’Italia di Roberto Mancini, che di conseguenza ‘ruberà’ in via del tutto momentanea il posto a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Nessun cambiamento dunque per quanto riguarda la prossima puntata del prossimo cinque novembre che sarà regolarmente trasmessa: “Il 12 novembre non saremo in onda per la partita dell’Italia”

Tale e Quale Show, Carlo Conti rivela in diretta: “Torniamo con il torneo dei campioni”

Quella di questa sera è la penultima puntata di Tale e Quale Show 2021, mentre il 19 novembre farà il suo ritorno il torneo dei campioni con i principali protagonisti della scorsa edizione del format di RaiUno. Ad annunciarlo è stato proprio Carlo Conti in diretta, ricordando i prossimi appuntamenti del programma: “Il prossimo venerdì andrà in onda l’ultima puntata prima del ritorno del torneo dei campioni a partire da venerdì 19 novembre” – le parole del presentatore di Tale e Quale Show – .

Tale e Quale Show, Carlo Conti ricorda la classifica: chi comanda il programma di Rai1

Tale e Quale Show, che non sta risparmiando fatiche ai vari concorrenti, sta regalando grandi soddisfazioni ai protagonisti. A comandare il programma di Carlo Conti sono a pari punti Francesca Alotta e I Gemelli di Guidonia.

Tale e quale show e una puntata extra con il Torneo il 19 novembre, Prodigi con Autieri e Corsi mercoledì 17

Il successo è stato clamoroso quello che ha incontrato la serie 2021 di Tale e quale show. I dati di ascolto più alti rispetto alle ultime edizioni dello show principe del venerdì catodico italiota, per alcuni inaspettato, per altri no, ha donato un allure fresco e convincente ad un format che negli ultimi anni iniziava ad accusare il peso degli anni. L’innesto in giuria di Cristiano Malgioglio, insieme ad alcune scelte autorali ad iniziare dalla scelta dei componenti del cast virando più sull’amalgama che sulle sole qualità vocali dei singoli, hanno premiato questo programma prodotto dalla Endemol Shine Italy e varato durante la direzione intrattenimento di Giancarlo Leone ed Antonio Azzalini.

Un successo tale che ha convinto la Rai a chiedere a Carlo Conti, ad Endemol e al team che confeziona tutte le settimane questo programma di fare una puntata in più. La trasmissione quindi che avrebbe dovuto concludersi venerdì prossimo con la finale di questa serie 2021, avrà una coda venerdì 19 novembre quando si realizzerà un torneo dei campioni con protagonisti i migliori di questa serie, insieme ai migliori della serie andata in scena lo scorso anno.

Il venerdì successivo quindi partirà la seconda edizione di The voice senior con la conduzione di Antonella Clerici e l’ingresso nel team di coach di Orietta Berti, che andrà ad affiancarsi a Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Insomma, con la scelta di produrre una puntata extra di Tale e quale show con il relativo torneo dei campioni, si vuole dare un traino forte alla nuova edizione di The voice senior in partenza sette giorni dopo e non lasciare, anche solo per un venerdì, campo libero al Grande fratello vip 6 (non sia mai che il pubblico di Rai1 si affezioni alla banda di Alfonso Signorini). Venerdì 19 novembre sarebbe dovuto andare Prodigi condotto da Serena Auteri e Gabriele Corsi, con Flavio Insinna in giuria, anticipato a mercoledì 17 .

L’articolo Bufera in Rai. Stop A tale e quale show. L’annuncio di Carlo Conti spiazza i fan: “Ecco chi mi sostituisce” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.