Bufera in Rai: Tagliata Antonella Clerici. Stop improvviso a “E’ Sempre Mezzogiorno”. Antonellina si sfoga sui social

Serena Bortone non va in onda neanche oggi: salta per il secondo pomeriggio consecutivo Oggi è un altro giorno. Settimana decisamente ballerina quella che sta per concludersi per il palinsesto di Rai 1, a causa delle tante edizioni speciali del TG1 dedicate alla corsa al Quirinale, che stanno facendo saltare non poche dirette dei programmi del daytime: e dal sito di Rai1 scopriamo, a tal proposito, che Serena Bortone con Oggi è un altro giorno non andrà in onda neanche questo pomeriggio, venerdì 28 gennaio 2022, per la stessa ragione che ha portato alla cancellazione della diretta di ieri, appunto un’edizione speciale del telegiornale.

Rai, Oggi è un altro giorno, Serena Bortone non va in onda neanche oggi: confermata, invece, La vita in diretta

Oltre alla cancellazione di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, non sono previste modifiche nel palinsesto pomeridiano del primo canale della Rai per oggi: alle 16.00 è fissato infatti il tradizionale appuntamento con Il paradiso delle signore, mentre Alberto Matano con La vita in diretta sarà regolarmente in video da poco dopo le 17.00.

Rai, È sempre mezzogiorno, cancellata anche la puntata di oggi. Antonella Clerici: “Non andremo in onda”

Secondo giorno senza la diretta Rai di È sempre mezzogiorno oggi, venerdì 28 gennaio 2022, a causa degli speciali del TG1 dedicai alle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Ad annunciare la cancellazione della puntata di oggi di È sempre mezzogiorno è stata la padrona di casa stessa stamani sui social: in una storia condivisa sul suo profilo instagram Antonella Clerici ha scritto infatti “Anche oggi non andremo in onda. Passate un buon fine settimana”. La conduttrice ha poi specificato ovviamente la ragione della mancata messa in onda di È sempre mezzogiorno, appunto l’edizione speciale del telegiornale dedicata al Quirinale.

Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno salta anche oggi: intatta, invece, la diretta di Storie Italiane

Nel mattino di oggi in Rai salta solo È sempre mezzogiorno, a differenza di quanto è avvenuto ieri quando, in occasione della Giornata della Memoria, anche Storie Italiane ha subìto qualche modifica, non saltando del tutto ma chiudendo un’ora prima del previsto, sempre per un’edizione speciale del telegiornale. Oggi, invece, Eleonora Daniele andrà regolarmente in onda fino alle 11.55 mentre Antonella Clerici, come spiegato, non sarà in video affatto.

Rai, È sempre mezzogiorno: settimana breve per Antonella Clerici, in onda solo con tre puntate

E’ stata quindi una settimana decisamente corta quella ormai finita per Antonella Clerici, dato che È sempre mezzogiorno è andato in onda solo fino a mercoledì. Intanto la conduttrice Rai può consolarsi godendosi il successo avuto da The Voice Senior, già confermato per un’altra edizione.

