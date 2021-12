Bufera in Rai, Ufficiale: Addio a Flavio Insinna. Una batosta: “I vertici hanno già deciso chi mi sostituisce”. Fan sotto choc

Flavio Insinna non sarà alla conduzione di Affari Tuoi quest’anno e al suo posto la Rai ha scelto Amadeus. Non è un bel periodo per il famoso presentatore. Da quando Striscia la Notizia ha pubblicato i video che lo ritraggono in alcuni fuori onda poco carini, la sua vita nel mondo del piccolo schermo è diventata meno semplice. E’ accaduto proprio durante il gioco dei pacchi, quando l’uomo, nel corso di una pausa, ha cominciato a inveire contro la protagonista della serata. Gli appellativi usati sono stati offensivi, e il suo tono ancor di più. Il pubblico lo ha visto arrabbiato come mai prima.

Sicuramente, la messa in onda di questi video non ha aiutato Flavio Insinna a fare breccia nel cuore dei telespettatori italiani. Nonostante questo, chi lo segue da tempo non può dimenticare la sua simpatia e il carisma con cui conduce le sue trasmissioni. Col tempo è ormai diventato una dei volti principali dei game show della Rai e anche i numeri sono dalla sua parte. Soprattutto da quando è al timone di L’Eredità, il gioco in cui sette concorrenti si sfidano in diverse prove a eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile ghigliottina.

Qui il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le parole indizio per vincere. Con la complicità di questo gioco che coinvolge molto il pubblico da casa e la bravura di Flavio Insinna L’Eredità è diventato uno tra i game show più visti sul piccolo schermo. Sicuramente, riesce sempre a battere la concorrenza di Mediaset, che nella stessa fascia oraria manda in campo Gerry Scotti e il suo Caduta Libera. Proprio per questo, venire a conoscenza dell’ultima decisione della rete di Stato ha lasciato tutti di stucco. Il conduttore infatti è stato fatto fuori per il secondo anno consecutivo.

Flavio Insinna è stato a lungo al timone di Affari Tuoi, ma adesso sembra che il suo momento sia definitivamente terminato. Già l’anno scorso il game show venne affidato a Carlo Conti, che ne condusse la versione Viva gli sposi. Protagonista di ciascuna puntata era una coppia in procinto di sposarsi: per lei in palio c’era una lista di nozze ricchissima, con un montepremi massimo di 300mila euro, ma anche tanti regali originali, esclusivi e dedicati, che gli ospiti della trasmissione facevano ai due promessi. Anche quest’anno il game show andrà in onda con una versione tutta nuova.

E anche quest’anno non vedrà come protagonista Flavio Insinna. Al suo posto, la Rai ha scelto di puntare su Amadeus, che quest’anno è impegnato anche nella direzione artistica del Festival di Sanremo, che conduce per la terza volta consecutiva. Probabilmente, proprio questo lo ha portato a creare una rete di contatti che la Rai vuole sfruttare per aumentare l’audience della trasmissione. Protagoniste, questa volta, saranno le famiglie. Soprattutto, con molta probabilità il programma andrà in onda il sabato sera a gennaio, in concorrenza con C’è posta per te di Maria De Filippi.

