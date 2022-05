Bufera in Rai. Ufficiale: Due conduttori fatti fuori da Unomattina. Ecco chi prenderà il loro posto da settembre, Fan distrutti

Si sta per concludere un’altra stagione televisiva. Per quanto riguarda la Rai, sta per ‘andare in vacanza’ anche Unomattina. E si sa, prima che un programma finisca, la domanda è sempre la stessa: tornerà? Chi ci sarà? Scopriamo insieme cosa bolle in pentola per il talk show mattuttino di Rai 1. Unomattina è il programma televisivo di Rai 1 che va in onda dal lontano 1986 ogni mattina alle 9:30 circa.

E’ realizzato in collaborazione con Tg 1 che trasmette all’interno del contenitore alcune edizioni del telegiornale. Il palinsesto Rai sta per chiudere per questa stagione televisiva e, dunque, anche il talk show sta per concludersi. Ma, non rimarremo senza perché poi inizierà l’edizione estiva chiamata Unomattina estate e il programma, nella versione standard, tornerà nel nuovo palinsesto autunno-inverno.

Negli ultimi due anni, al timone della conduzione di Unomattina ci sono stati Marco Frittella e Monica Giandotti che hanno ricoperto il loro ruolo da settembre 2020 in sostituzione dei loro colleghi Valentina Bisti e Roberto Poletti. La neo coppia di conduttori, proprio negli ultimi mesi, si è trovata a fronteggiare un cambiamento. La Rai, a causa della guerra in Ucraina, ha dovuto ridurre la durata del programma ad una sola ora per dare modo di proporre uno speciale del TG1 circa gli eventi bellici. Anche nei prossimi mesi ci saranno dei cambiamenti. Cosa e chi riguarderanno?

L’idea è quella di suddividere il programma in due momenti: il primo caratterizzato sempre dai fatti di cronaca ed attinente alla redazione del TG1, nel secondo, invece, ci sarà una maggior gestione della rete. Siccome, sembra preannunciarsi un durata maggiore, bisogna capire quindi il numero di conduttori. Ci sarà solo un presentatore e verrà riconfermata la coppia ? Per quanto riguarda Marco Frittella, sembra proprio che l’addio sia definitivo. Monica Giandotti, invece, potrebbe ritornare a condurre Agorà su rai Tre come in passato. Ciò potrebbe deludere i telespettatori più accaniti in quando si sono molto affezionati alla giornalista romana.

Nulla è ancora scritto, dobbiamo attendere ulteriori notizie dai vertici Rai e le risposte dei due conduttori. Ciò che è certo, invece, è che, chiusa l’attuale programmazione standard di Unomattina, a giugno ritornerà Unomattina estate. I conduttori saranno Massimiliano Ossini, già presente in sostituzione della Bisti un paio di anni fa, ed il debutto assoluto di Maria Soave. Quest’ultima è una giornalista affermata ed ha ricoperto incarichi redazionali in giornali di prestigio, come ‘Il sole 24 ore‘ e ‘Il Messaggero‘.

