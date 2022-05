bufera-isola-dei-famosi,-addio-ai-due-opinionisti,-ilary-distrutta-subito-li-sostituisce.-ecco-chi-arriva-al-loro-posto

Soleil Sorge e Vera Gemma stanno per sbarcare a L’Isola dei Famosi. Il reality show di Ilary Blasi è stato prolungato e servono nuove dinamiche, per questo le due donne sembrano perfette per andare a trovare i naufraghi. Non in qualità di concorrenti, ma semplicemente come ospiti. Dopo il flop dell’anno scorso i vertici Mediaset hanno deciso di dare un’altra possibilità alla presentatrice. La sua prima esperienza al timone dello show non è stata positiva: i tempi con l’Honduras sono difficili da gestire in diretta, mentre gli opinionisti e il cast sono stati decisamente poco coinvolgenti.

Ma quest’anno L’isola dei famosi è di tutt’altra pasta. Il lunedì e il venerdì sono ben 3 milioni i telespettatori che seguono le vicende de L’isola dei famosi. Il reality show batte puntualmente The band di Carlo Conti e da del filo da torcere alle fiction della Rai, sempre molto seguite. Per questo la Mediaset ha deciso di prolungarne la durata. In un primo momento, la puntata finale era prevista per lunedì 23 maggio, mentre adesso è stata spostata a lunedì 27 giugno. Ovviamente c’è stato bisogno di rinfoltire il gruppo di naufraghi. Nelle ultime due puntate hanno fatto il loro ingresso in palapa ben sette nuovi concorrenti.

Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli, Marialaura De Vitis, Luca Daffrè, Marco Maccarini, Pamela Petrarolo, Gennaro Auletta sono ufficialmente i nuovi naufraghi che speriamo ci regaleranno molte dinamiche. Sicuramente già la Henger e la De Vitis sono entrate bene nel gioco e ci stanno dando non poche soddisfazioni. Ma evidentemente questo a Ilary Blasi non basta. La presentatrice, sempre più a suo agio al timone de L’isola dei famosi, ha deciso di regalare ai suoi telespettatori un’edizione da ricordare. Per questo, ha scelto due ospiti che si sono distinte per il loro carattere forte e agguerrito.

Stiamo parlando di Soleil Sorge e Vera Gemma, entrambe ex naufraghe a L’isola dei famosi. La prima è sbarcata in Honduras nel 2019, mentre la seconda ha preso parte alla sfortunata stagione dello scorso anno, ed è stata eliminata dopo poco tempo. Famose per il loro carattere aggressivo, non dobbiamo dimenticare che le due hanno avuto modo di partecipare insieme a un altro reality show, Pechino Express. In quell’occasione non sono affatto riuscite ad andare d’accordo. La loro corsa in giro per il mondo è stata costellata di frecciatine, battute velenose e scontri.

Soleil Sorge ha avuto modo di conquistare un nuovo ruolo nel piccolo schermo grazie alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Ma siamo certi che Vera Gemma non si sentirà affatto minata da questa nuova popolarità della giovane italo americana. Vederle sbarcare insieme su L’isola dei famosi sarà sicuramente molto interessante. Tra i punti forti di questa edizione dell’Isola ci sono sicuramente il cast combattivo e spumeggiante ma pure la profonda intesa e complicità che si è instaurata tra la presentatrice Ilary Blasi e gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Però proprio sulla questione opinionisti pare ci sia un problema. Savino infatti quasi sicuramente lascerà Mediaset per nuovi lidi, come ha già annunciato, avendo avuto la proposta di uno show tutto suo. Così la produzione è già alla ricerca di nuovi opinionisti che possano essere alla pari della coppia di quest'anno, Ed è proprio per questo che sarebbero state chiamate come ospiti Soleil e Vera Gemma, per capire se possano proprio loro, per la futura edizione dell'Isola dei famosi, prendere il posto di Savino e Luxuria, con sicura sommo dispiacere di Ilary che aveva trovato in loro un affiatamento perfetto.

L’articolo Bufera Isola dei famosi, Addio ai due opinionisti, Ilary distrutta subito li sostituisce. Ecco chi arriva al loro posto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.