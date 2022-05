Bufera Isola dei Famosi, E’ guerra tra Ilary Blasi e Alvin, Quello che è successo dopo l’ultima puntata è terribile, Cacciato

La puntata andata in onda lunedì di L’isola dei famosi ci ha regalato altri indizi riguardo l’antipatia che sembra esserci tra Ilary Blasi e Alvin. Sin dall’inizio del reality i telespettatori hanno notato battutine e punzecchiature tra la presentatrice e il suo inviato in Honduras. Già ne avevamo parlato poco tempo fa, quando lo sportivo aveva richiamato la moglie di Francesco Totti davanti all’Italia intera. E’ avvenuto quando la donna, in ritardo con i tempi dello show, aveva cercato di saltare la spiegazione di una delle prove che i naufraghi devono affrontare durante il serale.

“Vabbè, lo sanno tutti come funziona. Andiamo avanti và” aveva affermato Ilary Blasi, senza però fare i conti con il caratterino di Alvin. L’inviato, invece di seguire le direttive della presentatrice de L’isola dei famosi, ha scelto di rimbrottarla, dando inizio ai pettegolezzi sul loro rapporto: “Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie”. Un tono di voce severo e convinto davanti al quale la moglie di Francesco Totti non ha potuto fare altro che dargli ragione e permettergli di continuare con la spiegazione. Ma sappiamo che anche lei ha un carattere tutto pepe.

Sembra che Ilary Blasi abbia voluto prendersi le sue rivincite durante la puntata de L’isola dei famosi andata in onda lunedì. La battaglia è cominciata sempre a causa di Alvin, che le ha chiesto ironicamente se volesse spiegare lei il gioco dell’uomo vitruviano. Un chiaro riferimento al fatto che la presentatrice gli toglie fin troppo spesso la parola, anche quando non dovrebbe. A quel punto la bella Ilary è andata in difficoltà, ma da quel momento in poi ha colto ogni occasione possibile per mandare frecciatine al suo inviato e sminuirlo davanti agli occhi dei telespettatori.

Ilary Blasi non esige rispetto, come fa spesso Alfonso Signorini durante il suo Grande Fratello Vip, ma utilizza altri metodi, più ironici e femminili, per mettere i ‘nemici’ al loro posto. Come quando ha affermato: “Ah Alvin, ci sei anche tu? Ben trovato, non lo sentivo più. Dico: se ne sarà andato”. L’inviato de L’isola dei famosi, che ha evidentemente deciso di rispondere a tono alla presentatrice, ha utilizzato la stessa ironia e mantenendo il sorriso ha fatto la parte di salutare tutti i concorrenti e abbandonare la sua postazione. La moglie di Francesco Totti è stata al gioco e ridendo gli ha chiesto di tornare indietro.

Non solo, Alvin è stato tirato in ballo da Ilary Blasi anche in un secondo momento. E’ accaduto quando la nuova naufraga appena sbarcata a L’Isola dei famosi ha fatto notare che il suo nome, sui fogli usati per le nomination, era scritto nella maniera scorretta. Stiamo parlando di Mercedesz Henger, che ha lamentato l’assenza della ‘z’ finale. A quel punto la presentatrice, ben consapevole che l’inviato in Honduras stava ascoltando tutto, le ha detto: “Ah, l’ha scritto Alvin, prenditela con lui”. Insomma, c’è una guerriglia aperta tre i due, che per il momento si mantiene su toni ilari e divertenti per i telespettatori, ma che potrebbe scoppiare in qualcosa di più serio da un momento all’altro.

L’articolo Bufera Isola dei Famosi, E’ guerra tra Ilary Blasi e Alvin, Quello che è successo dopo l’ultima puntata è terribile, Cacciato proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.