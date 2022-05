bufera-isola-dei-famosi:-ilary-blasi-abbandona-all’improvviso-la-conduzione-per-un-altro-programma.-chi-prende-il-suo-posto

Ilary Blasi continua ad essere al centro del gossip. Proprio nelle ultime ore è spuntata un’indiscrezione circa il suo futuro lavorativo. Pare proprio che Mediaset stia già programmando per lei un nuovo programma televisivo. Che ne sarà dell’ Isola dei Famosi? Scopriamolo insieme. L’Isola è tra i reality più amati dai telespettatori italiani. Rientra anche in quelli più longevi poiché sono ben 16 anni che va in onda.

Al timone della conduzione, per moltissime edizioni, c’è stata Simona Ventura. Negli ultimi due anni invece, il timone e passato a Ilary Blasi e questa è stata una mossa decisamente vincente per la Mediaset. In realtà, Ilary aveva avuto opportunità di farsi conoscere come conduttrice di reality già al Gf vip per ben tre edizioni. Dopodiché decise di abbandonare il programma per far parte di programmi nuovi.

Solo l’anno scorso, Ilary è tornata a condurre un reality ma, sicuramente diverso rispetto a quello della casa più spiata d’Italia. Grazie a lei, l’ Isola dei Famosi è tornato ad avere picchi di ascolti molto alti. La ‘capitana’ sa bene coinvolgere il pubblico senza annoiarlo. Ma, il suo è un atteggiamento del tutto naturale, da ‘burina’ come lei stessa si definisce. La sua risata, le sue gag e il suo modo di parlare da romanaccia doc rendono tutto più simpatico e leggero. Purtroppo, però, una nuova indiscrezione insinua qualche dubbio riguardo al futuro della Blasi alla conduzione della nuova edizione del reality svolto sulle spiagge dell’Honduras.

Tale notizia ha fatto già il giro del web lasciando perplessi i telespettatori. Anche perché il reality show in onda sta avendo un vero successo di pubblico al punto tale da portare Mediaset a prolungare le puntate che, anziché terminare a maggio, si prolungheranno sino a giugno. Ciò lo si deduce anche dal fatto che stanno per sbarcare sull’isola tre nuove naufraghe. Cosa ne sarà, quindi, della moglie di Totti?

La bomba è stata lanciata dal settimanale Oggi: “Forse non tutti sanno che il Biscione sta studiando per lei un nuovo e blindatissimo progetto in prima serata per la prossima stagione Tv”. Così Alberto Dandolo scrive circa il futuro di Ilary Blasi. Dunque, pare proprio che Pier Silvio Berlusconi voglia premiare il talento della conduttrice tanto da affidarle un nuovo programma. Sicuramente Ilary ne sarà entusiasmata anche perché lei vuole sempre cambiare e provare nuove esperienze lavorative. Certo è che i fan più accaniti dell’Isola resteranno molto amareggiati di non vederla più alla conduzione. Non ci resta che attendere notizie dalla diretta interessata.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bufera Isola Dei Famosi: Ilary Blasi abbandona all’improvviso la conduzione per un altro programma. Chi prende il suo posto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.