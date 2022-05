Bufera Isola dei famosi, Ilary Blasi litigio pazzesco con Alvin. Ecco cos’è successo a telecamere spente, Lui fatto fuori

Si fa sempre più insistente la voce riguardo un’antipatia tra Ilary Blasi e Alvin, il suo inviato a L’isola dei famosi. Il reality show, rispetto all’edizione dell’anno scorso, sta avendo più successo e le dinamiche tra i concorrenti stanno appassionando il pubblico. Ma non solo: la sua presentatrice è famosa per non avere peli sulla lingue e insieme ai naufraghi diventa protagonista di vari gossip. I telespettatori hanno notato, puntata dopo puntata, una certa acredine tra la bella moglie di Totti e lo sportivo che ha il compito di spiegare le gare tra i concorrenti e giudicarle.

Un indizio c’è stato proprio durante l’ultima puntata di L’Isola dei famosi. Sappiamo bene che i concorrenti si sono divisi in due squadre, ma prima del gioco della pelota hondurena c’è stato uno scontro molto acceso tra i coniugi Russo e Nicolas Vaporidis. A quanto pare Clemente ha minacciato il famosissimo attore, accompagnando le sue parole con un gesto eloquente. Questo ha innescato un litigio molto forte e i concorrenti di entrambe le squadre hanno iniziato a urlare e insultarsi a vicenda. In quel momento Ilary Blasi e Alvin hanno preso due posizioni completamente opposte.

Alvin è intervenuto per placare gli animi. Ha fatto notare ai naufraghi che L’isola dei famosi non è altro che un gioco, che la pelota hondurena è un altro gioco, e che non c’è bisogno di passare alle offese o alle minacce. Li ha quindi invitati ad abbassare i toni: “Basta con questa aggressività, basta con le minacce. Questo è un gioco”. Ilary Blasi, dal suo canto, ha invece incitato i concorrenti a esprimersi senza riserve e a chiarire i motivi che avevano portato a tale litigio. In questo modo ha ignorato completamente l’intervento del suo inviato in Honduras, che è parso evidentemente contrariato.

Non soltanto la pelota hondurena, anche un altro classico gioco di L’isola dei famosi ha innescato una situazione di evidente antipatia tra Ilary Blasi e Alvin. Tutto è accaduto quando i concorrenti dovevano sottoporsi alla prova dell’uomo vitruviano. Il compito dell’inviato in Honduras è quello di spiegare i giochi e di commentarli mentre i naufraghi li eseguono. Proprio per questo nella maggior parte dei casi si tratta di sportivi, che comprendono bene le prove fisiche e capiscono cosa significa per i naufraghi affrontarle, soprattutto dal momento che mangiano molto poco.

Ilary Blasi, che ormai conosce bene la prova dell’uomo vitruviano, è intervenuta a parlarne insieme ad Alvin che si è innervosito e l’ha ben presto interrotta: “Io una cosa devo fare, fatemela fare”. Questa volta è stato proprio l’inviato a zittire la conduttrice, che si è fatta da parte per permettere allo sportivo di spiegare senza essere disturbato. Insomma, evidentemente non sono soltanto le due squadre su L’isola dei famosi a provare una esagerata antipatia. Mentre la presentatrice a inizio puntata elogia sempre i suoi opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mai una bella parola per il suo inviato.

