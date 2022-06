bufera-isola-dei-famosi:-lory-del-santo-smaschera-il-programma:-“ecco-cosa-ci-obbligano-a-fare-gli-autori,-io-non-volevo”

Poco dopo la sua eliminazione, un’ex naufraga de L’ isola dei famosi ha rilasciato una lunga intervista in cui ha svelato tutti i retroscena sugli autori del reality. Le sue parole hanno creato un enorme scompiglio sia al programma che ai telespettatori i quali sono sempre più convinti che dietro ad un reality di realtà ce n’è ben poca e che tutto sia manovrato dalla produzione. Proprio in riferimento alla veridicità delle dinamiche, l’ex concorrente ha dichiarato che, talvolta, vengono manovrati per fare più audience e share. Approfondiamo quanto dichiarato.

Lunedì 27 giugno ci sarà la finale de L’ isola dei famosi condotta da Ilary Blasi con la compagnia degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Quella che sta per terminare è stata l’edizione più lunga del reality grazie anche agli elevati picchi di ascolto che ha raggiunto. Tanti sono stati i naufraghi che hanno raggiunto le coste dell’Honduras e che si sono messi in gioco. Tra questi, una delle protagoniste è stata Lory Del Santo in coppia col suo compagno, con cui sta da ben 9 anni, Marco Cucolo. Mentre lei ha dovuto abbandonare il programma per scelta del pubblico, lui è stato costretto ad andare via per motivi di salute.

Ebbene, una volta tornata in Italia, Lory Del Santo è stata ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora in cui ha rilasciato tantissime dichiarazioni circa il programma e gli autori. In particolare ha confessato che non è tutto vero a L’isola dei famosi in quanto molto spesso i concorrenti vengono manovrati per far si che scoppiano liti e dinamiche che portano ad elevati ascolti. “Se è tutto vero? Diciamo che c’è un indirizzamento che porta ad avere più audience ovviamente. Quindi direi che è positivo. Non è che ti danno consigli per migliorarsi, ma per deteriorarsi. Cioè ‘urla, litiga e rispondi’. Chi consiglia queste cose? Ogni tanto appare così, come un supporto psicologico.”

E ancora, la Del Santo ha continuato, come un fiume in piena, a svelare tutti i retroscena del programma. ” Ti dicono ‘fatti sentire, urla, rispondi, fai notare come sono malvagie queste persone’. Però a me non piace dire che uno è falso senza spiegare perché. Non non ti dicono di inventare che uno è falso, falsi lo sono in tanti. Però dire ‘tu sei falso, sei bugiardo e ipocrita’, non serve a nulla se non specifichi. Io a loro dicevo ‘ma no, io se punto il dito poi voglio anche specificare perché lei è bugiarda e ha mentito’. Loro mi dicevano ‘no, non serve sei troppo lunga. Devi dire solo che è falsa’. Quindi io a quel punto nemmeno mi mettevo ad accusare perché io voglio spiegare tutto”. Lory ha poi confessato che la sua arrabbiatura doveva enfatizzarsi contro una persona in particolare da lei ritenuta molto falsa.

“A chi mi dicevano di dire quello che pensavo? La più falsona è Estefania Bernal, una specie di modella. Adesso anche lei è uscita. La chiamavano Estefalsia e non l’ho detto io questo soprannome. Tra le altre cose qualcuno la chiamava la ‘mentirosa’. Sono tutti nomignoli che le hanno dato altre persone. Gli altri naufraghi invece seguivano i consigli.

Mi urlavano ‘sei una falsa, tu parli male, sei una falsa’. E non c’è mai stato un video che confermasse le loro cattiverie”. Insomma, pare proprio che l’ avventura di Lory Del Santo a L’ Isola dei famosi di quest’anno non sia stata delle migliori. A differenza della partecipazione alla terza edizione del reality, nel 2005, in cui ne uscì vincitrice. E voi cosa ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

