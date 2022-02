Bufera Luca Laurenti, Fatto fuori da Avanti un altro, lo sfogo choc: “Tutta colpa di Paolo, quel mi ha fatto è assurdo”. Fan sotto choc

Un ex personaggio di Avanti un altro si è lamentato per il trattamento ricevuto da Paolo Bonolis e dalla produzione, accusando di essere stato defraudato del suo ruolo in favore di Luca Laurenti. Stiamo parlando di Simone Barbato, che abbiamo conosciuto sul piccolo schermo anche come mimo di Zelig e come naufrago a L’Isola dei famosi. Attore, pianista, cantante lirico ed autore, si diploma presso il conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria in pianoforte. Diventa noto al grande pubblico televisivo per la sua partecipazione al programma di Canale 5 Zelig nella parte del mimo avvenuta nel 2009.

Le sue esibizioni, ispirate alla comicità di Charlie Chaplin e Buster Keaton, convincono talché viene confermato nelle edizioni successive del programma comico. Tra il 2011 e il 2015 fa parte del cast del programma Avanti un altro!, gioco a premi condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale 5. Nel 2015 partecipa come concorrente alla 5ª puntata di Italia’s Got Talent presentandosi come cantante lirico, ma esibendosi poi anche come mimo. Nel 2018 diventa concorrente della tredicesima edizione dell’isola dei famosi, venendo eliminato nella decima puntata. Da gennaio 2021 è ospite fisso, in quanto tifoso interista, della trasmissione calcistica Diretta Stadio, in onda sulla rete televisiva 7 Go.

Gli amanti dei pettegolezzi ricorderanno sicuramente Simone Barbato per un dettaglio molto interessante. Ai tempi de L’Isola dei Famosi l’uomo affermò di non essere mai stato fidanzato e quindi di essere ancora vergine. All’epoca aveva 40 anni, oggi non sappiamo se sia riuscito finalmente a consumare un rapporto fisico. Intanto, l’uomo si è lamentato del fatto di essere stato sostituito da Paolo Bonolis ad Avanti un altro, nonostante il personaggio del mimo fosse di sua propria invenzione. Il suo posto è stato preso da Luca Laurenti, amico e spalla destra del presentatore da tempo immemore.

Proprio durante la sua partecipazione a L’Isola dei famosi Simone Barbato lanciò un appello alla trasmissione della Mediaset: “Se Bonolis mi vuole sono qua”. ma l’unica risposta ricevuta dalla produzione non fece sperare nulla di buono. Gli autori di Avanti un altro spiegarono che un ricambio di personaggi era previsto nello show e che prima o poi sarebbe toccato a tutti: “E’ toccato anche a lui, e lo ringraziamo per i tanti sorrisi che ci ha regalato nel corso della sua lunga militanza”. Insomma, non gli sono state date speranze di poter ritornare, un giorno, nel game show di Canale 5.

Nonostante le scuse adottate dalla produzione di Avanti un altro, Simone Barbato crede ancora di aver ricevuto un torto. Soprattutto dal momento in cui il suo personaggio, il mimo, è stato dato a Luca Laurenti. L’uomo ha sempre pensato che il co-conduttore gli avesse rubato il ruolo semplicemente perché più potente. Non avendo una buona raccomandazione, quindi, era stato fatto fuori senza tanti complimenti. Una forte accusa nei confronti di Paolo Bonolis che, si sa, predilige sempre la sua spalla destra rispetto agli altri. I due sono una coppia televisiva da moltissimi anni e immaginarli separati è impossibile.

L’articolo Bufera Luca Laurenti, Fatto fuori da Avanti un altro, lo sfogo choc: “Tutta colpa di Paolo, quel mi ha fatto è assurdo”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.