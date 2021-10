bufera-maria-de-filippi,-“addio-a-canale-5,-se-la-prende-amazon”.-l’annuncio-sconvolge-i-fan,-berlusconi-distrutto

Dopo l’ultima edizione di Temptation Island è saltata fuori una notizia che ha turbato tutti gli affezionati telespettatori del reality dell’amore. E’ stato infatti reso ufficiale che quella di questa estate sarebbe stata l’ultima stagione mandata in onda. Oggi, però, si riaccende una speranza per un programma che è seguitissimo in tutta Italia. Quando il pubblico è venuto a conoscenza della fine della sua trasmissione preferita è rimasto senza parole. Del resto, erano anni che lo show faceva numeri esorbitanti, pur andando in onda in un periodo difficile come quello estivo. Ma sappiamo che ogni scommessa di Maria De Filippi è giusta.

E’ stata proprio lei a produrre Temptation Island con la Fascino, la sua società di produzione. Un’idea che ha riscosso successo sin dalla prima edizione. Ovviamente, la Queen Mery non riesce a essere presente sul piccolo schermo anche durante i mesi di vacanza. Per questo, pur continuando a gestire le cose, ha lasciato la conduzione a un sostituto d’eccezione, Filippo Bisciglia, che ogni anno ha portato brillantemente l’incarico a termine. Per un periodo è andata in onda anche la versione Vip del reality dell’amore, condotta da Alessia Marcuzzi e mandata in onda a settembre.

Dalla doppia stagione annuale all’annullamento completo. Com’è possibile? Ce lo siamo domandati in molti ma la risposta, purtroppo, è arrivata ben presto. Temptation Island non viene cancellato dal palinsesto Mediaset per una scelta dei direttori di rete, o per mancanza di numeri adeguati, ma per un accordo che non si è riusciti a raggiungere. La Fascino di Maria De Filippi non ha raggiunto un compromesso con Banijay per i diretti della trasmissione. Così, suo malgrado, Pier Silvio Berlusconi si è ritrovato costretto a rinunciare a un reality di grande successo.

Un reality che ha sfornato anche personaggi diventati successivamente famosi. Sono in molti a utilizzare le trasmissioni di Maria De Filippi per avere successo. Queen Mery, infatti, è rimasta l’unica a continuare a lavorare con persone comuni, permettendo loro di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico italiano. Così, grazie a Temptation Island abbiamo conosciuto volti come Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, che abbiamo rivisto nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini; ma anche Carlotta e Francesco Chiofalo, che attualmente è felicemente fidanzato con Drusilla Gucci.

Dire addio a Temptation Island è dura. Ma forse si accende una speranza per gli affezionati telespettatori. Sembra che si sia trovata una soluzione per non dire addio alla trasmissione. Secondo le ultime indiscrezioni, per ovviare ai problemi relativi alla messa in onda su Canale 5, lo show potrebbe essere trasmesso grazie allo streaming, in particolare da Amazon Prime Video. Ultimamente questa modalità di trasmissione sta diventando sempre più comune. Ovviamente non si sa ancora quando, come e soprattutto se ci sarà ancora Filippo Bisciglia alla guida. I telespettatori saranno disposti a modificare tutto per continuare a osservare le avventure delle coppie in gioco?

