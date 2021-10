Bufera Maria de Filippi, scoperti i rapporti intimi col ballerino di Amici. Fan furiosi: “Vergogna”. Cos’è successo

Tommaso Stanzani è stato censurato da Instagram per un video tacciato di contenere atti osceni. Lo abbiamo conosciuto nella scorsa edizione di Amici. Il ragazzo proveniva dal pattinaggio e non aveva una grande preparazione per quel che riguarda il ballo, ma ha incantato tutti con la sua bravura e la sua presenza scenica. Il lavoro non gli è mancato dopo l’uscita dal talent show di Maria De Filippi ma ancora oggi il ragazzo vede alcune delle sue colleghe di percorso. In particolare, Martina Miliddi, ballerina di latino-americano che tanto ha fatto chiacchierare per il suo presunto flirt con Stefano De Martino.

Il percorso della giovane ad Amici è stato molto difficile. Presa di mira dalla maestra Alessandra Celentano, ha dovuto combattere per tutto il tempo contro critiche e giudizi. Nonostante la sua tecnica non fosse delle migliori, ha dimostrato di saper tenere il palcoscenico e si è dimostrata particolarmente brava nei musical. Anche lei è uscita nel corso del serale. Oggi, a volte si ritrova col suo compagno di avventura, Tommaso Stanzani, per condividere insieme la passione per il ballo. Non mancano video pubblicati tramite i loro canali social. Quest’ultimo, in particolare, è stato censurato.

Tommaso Stanzani e Martina Miliddi hanno svolto una coreografia sulle note della canzone Woman, di Doja Cat. Ancora oggi il video del ballo è presente sulla pagina Instagram della ballerina. A differenza di quanto accaduto sulla pagina di lui, dove il video è stato censurato. Il ragazzo ha pubblicato una stories in cui si vede il messaggio mandatogli dal social network che lo avvisa dell’eliminazione del post. Il motivo? Atti sessuali. Una esagerazione, considerando che su questi canali se ne vedono ormai di tutti i colori. Ma soprattutto considerando che lo stesso spettacolo, sul profilo di lei, non era stato censurato.

Questo vuol dire un’unica cosa. Sono stati gli stessi follower di Tommaso Stanzani a segnalare il video incriminato. E infatti alcuni messaggi recitavano: “Vergogna”. Instagram, quando riceve più di una segnalazione, elimina un contenuto a prescindere dalla realtà dei fatti. “Il post non rispetta le linee guida della community” viene detto al ballerino che, sorpreso, tagga Martina Miliddi e afferma di non capire cosa stia succedendo. Sicuramente, dopo la sua uscita da Amici è riuscito ad attrarre su di se molti sguardi, e non tutti sono amichevoli. Si è fidanzato infatti con un altro Tommaso, Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip.

Già ai tempi in cui Zorzi faceva l’opinionista a L’Isola dei Famosi ha più volte scherzato sul fatto che ad Amici ci fosse un ballerino interessante. Oggi scopriamo che è stata Maria De Filippi e suggerirgli l’idea di un avvicinamento. Ecco cosa gli aveva detto quando, uscito dalla casa più spiata d’Italia, era andato a trovarla: “Lei nel suo ufficio ha dieci, anzi di più, venti televisori tramite cui vede ciò che accade nella casa di Amici.

Mi fa vedere questo ragazzo, Tommaso, dicendomi che secondo lei poteva essere.. non lo so. E quindi mi ha messo un po’ questo tarlo. Quanto è uscito da Amici, gli ho scritto e ci siamo visti. E il resto è storia. Gli ho scritto io, perché lui stando ad Amici, non sapeva chi fossi. Nulla, poi ci siamo visti, conosciuti e basta”. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

