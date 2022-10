bufera-masterchef-italia,-parla-un-ex-concorrente:-“mi-hanno-fatto-bullismo,-vi-racconto-tutto”

Masterchef Italia sta per tornare. Manca poco alla dodicesima edizione di uno dei programmi di cucina più amati del mondo. Edizione dopo edizione, Skyuno ha puntato sempre più in alto, portando il programma a livelli sempre più alti e con esso anche lo share. Ogni anno continua a stupirci con novità e con un format sempre più ricco non solo di intrattenimento ma anche di forti emozioni. Ma non tutti i concorrenti conservano un ricordo positivo di questa esperienza.

Masterchef Italia è ormai un colosso Sky, atteso da milioni di italiani pronti a seguirlo edizione dopo edizione con grande passione. Non solo i vincitori ma anche gli altri concorrenti sono sicuramente rimasti nel cuore di tutti, dopo essersi guadagnati la fiducia e la simpatia del pubblico. Li abbiamo visti lottare fortemente per raggiungere un sogno comune, con dedizione e talento. La strada non è mai stata spianata. Gli ostacoli infatti sono sempre stati innumerevoli e pronti a farli crollare. Emotività, passione e sorrisi: queste le parole chiavi del programma di cucina preferito dagli italiani.

Nonostante questo, non tutti i concorrenti custodiscono la loro esperienza a Masterchef Italia. Marco Giordano, concorrente della sesta edizione, è uno di questi. L’uomo si è raccontato a lungo, rilasciando dichiarazioni inaspettate soprattutto ad Alici come prima, storico format e canale di YouTube. Quello che è emerso è stata forte delusione. “Tra tutte le edizioni, nessuno è mai stato tartassato quanto me”, ha dichiarato. “ I giudici hanno solo pensato a fare il loro show”, ha poi aggiunto.

Stando alle dichiarazioni di Marco Giordano, Masterchef Italia è stato complice del “bullismo” che ha subito dopo la sua partecipazione al programma. Un suo video è infatti diventato virale e ha permesso ai leoni da tastiera di aggredirlo verbalmente, dandogli dell’ignorante, dello zappatore e arrivando addirittura a minacciarlo di morte. Il ragazzo ha anche raccontato di essere continuamente vittima di scherno, anche quando gira per strada. “Quando sono in giro con la mia ragazza le persone mi guardano e scoppiano a ridere”, ha confessato. Ha poi aggiunto di essere stata la vittima preferita dei bulli quando frequentava la scuola alberghiera.

Marco Giordano ha poi accusato i giudici di Masterchef Italia di averlo raggirato per fare in modo che uscisse la clip giusta per il loro show. "In quel video non ero io, non mi sono mai riconosciuto". Inoltre, ha apertamente dichiarato che il programma è complice del bullismo ricevuto e lo ha motivato dettagliatamente. " nonostante siamo arrivati alla 12esima edizione, continuano a mandare in onda i video delle mie gaffe". Insomma, Marco non ha conservato un buon ricordo del programma e non ha mai considerato la sua partecipazione come un'esperienza di cui fare tesoro.

Bufera Masterchef Italia, parla un ex concorrente: "Mi hanno fatto bullismo, vi racconto tutto" scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

