Bufera Masterchef, Tutto pilotato, Vincitore già deciso, Ecco chi è. Concorrente svela tutto sui social, Fan sotto choc

Un commento su Instagram svelerebbe l’identità del cuoco che vincerà la decima edizione di Masterchef. Ormai i social rappresentano uno dei maggiori strumenti di comunicazione. Mentre la televisione ci mostra un mondo lontano dal nostro, irraggiungibile, fatto di arte, dramma e simpatica, Facebook Instagram e Tik Tok ci mostrano i nostri eroi per quel che sono nella loro vita quotidiana. Stories, dirette, video, fanno si che il telespettatore possa entrare all’interno di una trasmissione o di una fiction, così come all’interno della vita privata dei protagonisti.

Non sempre si riesce a prestare attenzione a ciò che si scrive sui social. Spesso, per gli osservatori attenti, gli scoop nascono proprio da un commento o da una stories. Ultimamente Fedez ha rischiato l’eliminazione dal Festival di Sanremo a causa proprio di una storia su Instagram che permetteva di ascoltare un breve tratto di canzone. Ecco, anche a Masterchef capita questo tipo di imprevisto. Galeotto, in questo caso, il commento di un illustre personaggio nel mondo della cucina, che in molti hanno considerato come uno spoiler sul prossimo vincitore della trasmissione.

Masterchef è tornato sul piccolo schermo solo da alcune puntate, ma è stato molto atteso e soprattutto i telespettatori hanno già le loro preferenze. Il toto nomi su chi riuscirà a conquistare i complicati giudici e aggiudicarsi l’ambito premio finale è cominciato. E forse, è anche già finito, a causa di un commento di troppo sulla pagina Instagram di uno dei concorrenti. Si tratta di Francesco Aquila, che ha pubblicato una foto che lo ritrae felice nel momento in cui gli viene consegnato il famoso grembiule bianco, dopo aver superato le difficili selezioni.

Dietro di lui, ben evidenti, ci sono i tre giudici della trasmissione: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Sono proprio loro i personaggi che hanno reso Masterchef così amato dal pubblico, con le loro folli pretese e tremende sgridate. I poveri aspiranti al premio della finale, possono solo soccombere alla presenza dei famosissimi chef stellati, i cui pranzi valgono tantissimo. Tornando a Francesco Aquila, il suo post riceve subito grande approvazione, like e commenti. Tra questi, uno in particolare ha destato l’attenzione dei follower.

“Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto” scrive così Francesco Aquila per accompagnare la sua fotografia a Masterchef. A farci pensare a uno spoiler è il commento di Carlos Alba, quinto classificato alla settima edizione della trasmissione in Spagna che sui social si definisce imprenditore e chef delle celebrità. “Campeon” recita il commento e vuol dire campione. Parola che subito ha fatto pensare che Francesco sia il vincitore di questa edizione e che sia stato spoilerato dal collega spagnolo che non conosce i tempi di messa in onda delle puntate in Italia.

Masterchef, Max Eliminato, il web insorge

A insinuare che ci sia qualcosa di truccato è stato proprio il web in queste ore che è insorto contro l’eliminazione di Max. La decisione di eliminare il gentleman statunitense, una delle rivelazioni della stagione, non piace a molti telespettatori, che contestano il verdetto dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. “Viene eliminato il cuore di questa edizione di MasterChef. Non penso sia stato meritato visto che ha sempre trattato tanti ingredienti con poche difficoltà. Maxwell era da finale”, si legge in uno dei tanti messaggi pubblicati.

“Il mio cuore è a pezzi, grazie di tutto Max, forse il miglior concorrente di sempre”, il tweet di un altro fan deluso. “Sono in lacrime letteralmente, migliore concorrente di Masterchef di sempre”, scrive una ragazza. Il profilo ufficiale della trasmissione è preso d’assalto dagli ammiratori del concorrente americano. Molti contestano la decisione di far proseguire Monir: “Il piatto di Monir era inguardabile, ha bollito mezzo carciofo e tritato un granchio, quantomeno gli altri, Max compreso, hanno cucinato”. Tra i commenti, spicca quello di un utente che cerca un salvataggio estremo: “Fateci votare il ripescaggio su Rousseau”. Commenta le puntate con noi, iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

