Bufera Mattino 5: Batosta per Federica Panicucci. Il fuori onda choc le costa carissimo, Mediaset furiosa. “La sostituiscono”

Durante la diretta del programma ‘Mattino 5’ Federica Panicucci ha pronunciato una frase fuori onda che però è stata ascoltata dai telespettatori e non è stata affatto gradita, la cosa avrebbe anche molto indispettito i vertici Mediaset, vediamo cos’è successo.

Purtroppo non è la prima volta che il volto noto di Mediaset, Federica Panicucci, si sia trovata al centro di un siparietto sconveniente. In passato le è già capitato, infatti, di dire una frase diventata poco gradita al pubblico. Lo stesso è successo di recente nella messa in onda della nuova puntata del programma di Mattino Cinque.

Ma cosa è successo realmente? Federica Panicucci stava conducendo, come di consueto, il programma della mattina trattando la tematica dell’emergenza Covid 19 con collegamenti con la città di Shangai, attualmente in lockdown, e con particolare approfondimento sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta. Anche la sovrana inglese ha contratto il COVID 19 poche settimane fa e ciò ha fatto molto preoccupare il Regno Unito vista l’età avanzata.

Ebbene, il racconto della Regina della giornalista inviata di Mattino 5, Barbara Montrasio, probabilmente è durato più del dovuto, tanto che Federica Panicucci si è lasciata ad andare ad una frase poco carina. La conduttrice, quasi scocciata, avrebbe chiesto in un fuori onda: “Quanto dura questo servizio?”. Una frase che ha meravigliato il pubblico più attento, e che sembrava offensiva nei confronti della giornalista e della stessa rete, e che ha avuto un risvolto negativo anche sui social.

Terminato il servizio, effettivamente più lungo rispetto al solito, Federica Panicucci, imbarazzata, ha cercato di chiarire quanto accaduto pochi secondi prima. “Mi stavo domandando quanto durasse questo servizio per essere pronta per tornare da voi” così ha tentato di giustificarsi per la gaffe commessa. Sarà stato davvero così? Non tutti i telespettatori le hanno lasciato il beneficio del dubbio! Intanto voci in Rai parlano già di una possibile sostituzione per la prossima stagione di Mattino 5.

Così come successo con la D’Urso, infatti, anche la Panicucci potrebbe essere ridimensionata per dare spazio a nuovi volti. In particolare sembra che Berlusconi voglia puntare su i volti appena usciti dal Grande Fratello Vip e in particolare sulle donne che hanno caratterizzato maggiormente questa edizione, come Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, le sorelle Selassie e in particolar modo, più i tutte, Soleil Sorge. Chissà se uno di loro sarà destinata a prendere proprio il posto della Panicucci. Staremo a vedere

