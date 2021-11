Bufera Mediaset, Addio a Barbara D’Urso. Stop a Pomeriggio Cinque. “Ha litigato con Berlusconi, Ecco cos’è successo”

Barbara D’Urso, arriva lo stop a Pomeriggio Cinque: le motivazioni. Dopo Live – Non è la D’Urso, anche il Programma Pomeriggio Cinque avrà un periodo di stop. Dopo la cancellazione di Live – Non è la D’Urso, che potrebbe tornare ridimensionato a partire da gennaio, a Barbara D’Urso è rimasto solo il programma Pomeriggio Cinque, anch’esso ridimensionato. Nonostante le richieste del pubblico, il gossip non è mai stato ripristinato completamente, ma è stata dedicata una mezz’oretta al GF Vip 6.

In questi giorni, è trapelata una notizia dagli studi di Mediaset. Anche Pomeriggio Cinque avrà un periodo di stop forzato. Nonostante le voci di un possibile addio di Barbara d’Urso a Canale 5, non sembra essere successo nulla di preoccupante: dopo un periodo di pausa, infatti, il programma tornerà ad essere trasmesso come al solito.

Barbara D’Urso, quando tornerà Pomeriggio Cinque?

Le date esatte non sono ancora note, ma sembra ormai certo che l’ultima volta che Barbara D’Urso andrà in onda con Pomeriggio Cinque sarà il 17 dicembre. Subito dopo, il programma verrà interrotto a causa delle vacanze di Natale. Al termine, il programma tornerà ad essere trasmesso da lunedì al venerdì, dalle 17:30 alle 18:40. Uno stop molto anticipato rispetto all’anno scorso quando il programma terminò per le feste di Natale solo il 24 dicembre.

Pomeriggio Cinque sarà dunque sostituito per almeno una settimana dai film di Natale. Giusto il tempo per Barbara D’Urso di studiare alcuni piccoli miglioramenti per il suo programma, che quest’anno sta deludendo dal punto di vista degli ascolti televisivi e si vede in difficoltà rispetto alla trasmissione rivale sulla Rai, cioè La vita in diretta.

In tutto questo pare che Barbara D’Urso abbia anche discusso con Berlusconi. A quanto pare la conduttrice avrebbe detto no all’amministratore delegato Mediaset che le avrebbe proposto l’Isola dei famosi. La D’Urso addirittura starebbe in trattativa anche con la Rai per una serata a Ballando con le stelle in veste di star per una notte. Insomma le cose non sono proprio tutto rose e fiori.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bufera Mediaset, Addio a Barbara D’Urso. Stop a Pomeriggio Cinque. “Ha litigato con Berlusconi, Ecco cos’è successo” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.