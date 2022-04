bufera-mediaset,-addio-a-verissimo,-la-clamorosa-decisione-di-piersilvio-berlusconi:-“problemi-familiari”,-ecco-che-succede

Avete presente il seguitissimo programma di Silvia Toffanin Verissimo? Se amate questa trasmissione non potrete fare a meno di leggere il nostro articolo, in quanto importanti novità sono all’orizzonte.

Verissimo: un programma di Silvia Toffanin

Verissimo è una trasmissione televisiva italiana a metà tra il talk show e il rotocalco di gossip. La prima trasmissione di questo format è andata in onda nel 1996 sotto la conduzione di Cristina Parodi. Nel 23 settembre 2006 la padrona di casa diventa definitivamente Silvia Toffanin, la quale conduce il programma ogni sabato pomeriggio, alle 16:30 circa.

Verissimo è molto apprezzato dai telespettatori, in quanto offre la possibilità di trattare diversi argomenti. In un primo periodo, la cronaca era all’ordine del giorno: ora l’argomento principale si focalizza sul gossip e sulla cronaca rosa. Silvia Toffanin è solita ospitare personaggi famosi che si recano in studio per parlare della loro vita e di tutte le loro esperienze. Spesso la conduttrice regala loro filmati in cui sono racchiusi spezzoni della loro vita.

Molto spesso i temi trattati a Verissimo permettono di conoscere i vip sotto una luce diversa. È proprio qui che si arriva ad apprezzare un lato segreto della persona che, altrimenti, non sarebbe mai uscito. Da qualche mese a questa parte, Verissimo va in onda con un doppio appuntamento pomeridiano il sabato e la domenica. Nel corso degli anni sono state annunciate delle puntate speciali di Verissimo, come quella dedicata alla storia di Carlo e Diana 20 anni dopo il loro matrimonio. Lo stesso interesse è stato dedicato al matrimonio di Belen e di Harry e Meghan. Silvia Toffanin ha inoltre condotto un’edizione dedicata alle donne e un’altra incentrata sul periodo natalizio.

Verissimo non andrà più in onda?

Come abbiamo detto prima, nell’ultimo periodo Verissimo ha occupato i palinsesti di Canale 5 sia di sabato che di domenica pomeriggio. Questo doppio appuntamento ha permesso ai fan di seguire la trasmissione con più frequenza, traendone sicuramente beneficio. Dalla prossima settimana però, Verissimo andrà in onda come in origine, ovvero solamente il sabato pomeriggio. Questa scelta non è stata adottata a causa di un basso livello di ascolti, poiché Verissimo si conferma essere una trasmissione di successo.

La decisione sarebbe stata presa da Silvia Toffanin che, in accordo col compagno Persilvio Berlusconi, avrebbe optato per tornare alla formula originale del programma. Condurre una puntata di Verissimo è molto difficile e Silvia ha bisogno di una pausa per dedicarsi ad ulteriori progetti di vita. Potremo quindi tornare a seguire Verissimo durante il pomeriggio di sabato, mentre la domenica verrà introdotto un nuovo programma. Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera Mediaset, Addio a Verissimo, la clamorosa decisione di Piersilvio Berlusconi: “Problemi familiari”, Ecco che succede proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.