Bufera Mediaset, Addio ad Alfonso Signorini, Lo sfogo choc di Adriana Volpe “Non vuole più sentirmi”. Cos’è successo

E’ di Adriana Volpe la notizia che Alfonso Signorini si sarebbe ritirato a vita privata, senza rispondere al telefono e senza voler sentire nessuno. Il presentatore sta portando avanti con successo un reality che sembrava essersi indebolito. Da quando ha preso lui in mano le redini del Grande Fratello, lo ha riportato alla gloria di un tempo. Numeri di share altissimi, le dinamiche interne alla casa vengono dibattute in tutti i salotti più importanti, la Mediaset concede al programma sempre più spazio. Insomma, il suo modo di fare è risultato vincente e lo abbiamo visto nelle ultime due edizioni.

Alfonso Signorini ha deciso di lavorare con i personaggi famosi. Chi, se non lui, potrebbe convincere i volti dello spettacolo a prendere parte al reality? Come direttore di Chi, c’è da dire che conosce proprio tutti. Non solo, il suo Grande Fratello Vip da modo ai concorrenti di mostrare se stessi, la loro vita, non soltanto quello che accade all’interno delle quattro mura. Il presentatore cerca di rendere tutti protagonisti, cerca di fare in modo che ognuno abbia la possibilità di raccontare la propria storia personale. Un modo di fare che mette i Vipponi a loro agio e li induce a confidarsi.

La penultima stagione del Grande Fratello Vip, quella che ha visto vincitore Tommaso Zorzi, è stata trasmessa in un periodo molto difficile per la Mediaset e per le varie reti televisive. Durante la pandemia di Covid-19, i palinsesti sono stati modificati per tener testa alle forti spese che i dirigenti hanno dovuto affrontare. Così, eliminato il concerto di fine anno di Federica Panicucci, è stato proprio Alfonso Signorini ad entrare nelle case degli italiani nella notte di Capodanno. Quest’anno i numeri sono anche aumentati e il reality è stato portato avanti per sei lunghissimi mesi.

Alfonso Signorini è stato quindi protagonista della televisione italiana per moltissimo tempo, in una edizione difficile e irta di intrighi. Non deve essere stato facile tenere a bada Alex Belli e i suoi deliri di onnipotenza. Una storia che ha sicuramente influenzato molto gli ascolti, ma che deve essere stata dura da gestire da parte del presentatore. Non solo, il direttore di Chi non ci sembra quel tipo di personaggio che ama stare sotto l’occhio dei riflettori. Infatti, a quanto pare, non appena il sipario è calato sullo show l’uomo si è ritirato a vita privata, senza voler assolutamente sentire nessuno.

A svelarlo è Adriana Volpe, che quest’anno è stata opinionista al Grande Fratello Vip insieme alla moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. La donna non conosce ancora il suo destino nel reality show e non sa se Alfonso Signorini la vorrà ancora al suo fianco. Nel corso di una intervista, ha rivelato appunto la scelta del presentatore di chiudere i ponti con il mondo del piccolo schermo: “Non risponde al telefono e non vuole sentire nessuno”. Una scelta molto comprensibile. Ci auguriamo che l’uomo si stia godendo la sua meritata vacanza, magari in dolce compagnia.

E voi siete D’accordo con Signorini? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera Mediaset, Addio ad Alfonso Signorini, Lo sfogo choc di Adriana Volpe “Non vuole più sentirmi”. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.