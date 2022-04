bufera-mediaset,-alfonso-signorini-“usato-e-fatto-fuori”,-si-scaglia-contro-il-gf-vip.-“ora-basta,-cosa-mi-hanno-fatto”

Alfonso Signorini è tornato attivo sui social e non solo, e ha fatto capire chiaramente di essere deluso dal comportamento di alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo sei mesi passati alla conduzione del famoso reality, il presentatore aveva annunciato di volersi ritirare, per un po’ di tempo, a vita privata. Lontano dal mondo del piccolo schermo e dai suoi personaggi, se ne è andato in vacanza per ricaricarsi e tornare più forte di prima. Infatti probabilmente è già alle prese con quella che sarà la prossima stagione del programma, di cui si deve creare il nuovo cast.

Le selezioni cominciano molti mesi prima rispetto all’esordio televisivo. Il numeri d’ascolto molto alti e il suo modo di portare avanti lo show permettono ad Alfonso Signorini di poter far rientrare nelle sue fila personaggi di spicco. Affiancati, ovviamente, da volti più giovani che non vedono l’ora di farsi spazio in questo difficile mondo lavorativo con le unghie e con i denti. Così vediamo sia protagonisti datati e presuntuosi, sia ragazzi che giocano al rialzo per emergere. Il presentatore osserva tutto dall’esterno, da spazio all’uno o all’altro in base a ciò che appassiona maggiormente i suoi telespettatori.

Quest’anno sicuramente non è stato semplice per Alfonso Signorini. La casa del Grande Fratello Vip è diventata un vero e proprio teatrino grazie ad Alex Belli, che ha messo in gioco il suo amore libero grazie alla collaborazione con Soleil Sorge e Delia Duran. Oggi i due finti coniugi sono molto felici, come se nulla fosse accaduto, a far comprendere che probabilmente tutte le loro discussioni sono state realizzate proprio in favore di pubblico. Che ci è cascato, così come il presentatore, che ha regalato loro moltissimo spazio, per poi rimanere deluso dall’epilogo della situazione.

Su Instagram Alfonso Signorini ha risposto alle domande dei suoi fans e ha confermato di non sentire affatto la mancanza del Grande Fratello Vip e dei protagonisti dell’ultima edizione: “Se mi manca il GfVip? Per niente. Alex Belli nemmeno, se mi mancasse avrei qualche problemino da risolvere”. Non solo l’attore, anche Soleil Sorge ha deluso le aspettative del direttore di Chi: “Che rapporto ho con Soleil? Nessuno, purtroppo”. La ragazza è già impegnata come giudice a La pupa e il secchione show e sembra aver lasciato alle sue spalle il reality di cui è stata indubbiamente protagonista.

Alfonso Signorini ha dato a ogni concorrente la possibilità di mettersi di nuovo in gioco, di farsi conoscere meglio dai telespettatori italiani e di guadagnarsi dei nuovo contratti una volta usciti dalla casa. Per questo, probabilmente, l’uomo si aspettava una maggiore gratitudine dai volti scelti per il suo Grande Fratello Vip: “Ci sono stati comportamenti che non mi sono piaciuti”. Le uniche a non deludere le sue aspettative sono state le sorelle Selassiè, ancora molto legate al loro Alfy, che ha tifato evidentemente per loro sin dal primo giorno: “Le sento spesso, sono brave ragazze”.

E voi siete D’accordo con Signorini? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera Mediaset, Alfonso Signorini “Usato e fatto fuori”, si scaglia contro il Gf Vip. “Ora basta, cosa mi hanno fatto” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.