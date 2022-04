bufera-mediaset,-barbara-d’urso-in-lacrime:-berlusconi-non-rinnova-il-contratto,-annunciata-la-sostituta.-fan-sotto-choc

Nelle ultime ore girano negative indiscrezioni per Barbara D’urso. Pare che i vertici Mediaset la vogliono fare fuori e sostituirla con Silvia Toffanin. Ciò sarebbe un brutto colpo dopo ben 40 anni di carriera.

In casa Mediaset c’è un gran terremoto che travolge la longeva conduttrice Barbara D’Urso. Pare che l’Azienda voglia lasciare sempre meno programmi da condurre alla napoletana nonostante faccia questo lavoro da tantissimi anni. Vediamo cosa sta succedendo.

Già negli ultimi mesi ci sono stati dei cambiamenti negli studi di Cologno Monzese dove spesso vedevamo al timone della conduzione di molti programmi la D’urso. Mediaset, infatti, ha cancellato dal suo palinsesto sia Domenica Live che Live. Non è la D’Urso, lasciando alla conduttrice solo Pomeriggio Cinque e di recente La Pupa e il Secchione Show. Motivo di questa decisione è, oltre al calo degli ascolti, il giudizio della maggior parte del pubblico che tendere a definire ‘trash’ l’approccio di Barbara ma, soprattutto, il contenuto dei suoi programmi tanto da definirli ‘tv-spazzatura’.

Purtroppo, però, anche La Pupa e il Secchione Show non sta avendo il successo che ci si aspettava. Barbara D’Urso, infatti, sembra aver sconvolto anche tale programma, modificandolo del tutto, ricevendo molti pareri negativi in quanto il pubblico era molto più affezionato alla versione originale del reality. Ad essere indignati non solo sono gli spettatori ma anche altri volti della tv tra cui Andrea Pucci che ha condotto la scorsa edizione del reality. L’ex conduttore, infatti, ha dichiarato di essere stato sconvolto da come Barbara abbia potuto stravolgere il programma e di godere del calo di ascolti subito.

Tutto ciò ha portato i vertici Mediaset a rivedere quanto precedentemente stabilito e a far apparire Barbara D’ Urso al timone delle conduzioni dei programmi quanto meno possibile. Si vocifera, infatti, che il suo il contratto a scadrebbe nel dicembre 2022 dopodiché tutto potrebbe passare nelle mani della regina della tv, Maria De Filippi e della giornalista Silvia Toffanin.

I programmi di queste ultime hanno, sicuramente, un maggior riscontro e plauso da parte degli spettatori e ogni anno raggiungono risultati sempre migliore. Esempio è proprio Verissimo di Silvia Toffanin che ha avuto un successo straordinario anche di domenica pomeriggio. Una continua conferma è invece Amici di Maria De Filippi che coinvolge il pubblico di ogni età. Addirittura voci sempre più attendibili riguardano un nuovo format di Uomini Donne, quello in versione Vip, a confermare che la De Filippi è sempre una carta vincente. Ma chi sarà al timone della conduzione?

Questa è una novità che sta già facendo impazzare il pubblico più accanito. Pare proprio che a condurre Uomini e Donne Vip sarà la Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi. Non ci resta che aspettare maggiori conferme. Nel mentre, la D’Urso, sparisce sempre più dal palinsesto Mediaset.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bufera Mediaset, Barbara D’Urso in lacrime: Berlusconi non rinnova il contratto, annunciata la sostituta. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.