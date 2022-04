Bufera Mediaset, Barbara Palombelli fatta fuori da Forum per la collega più giovane. FAn sotto choc, ecco chi è

Barbara Palombelli è stata oscurata dall’ospite di Forum della puntata andata in onda il 29 marzo. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia, che con il programma di Rete 4 ha un legame particolare. Infatti uno dei protagonisti e commentatori dello show è il suo compagno, Paolo Ciavarro, col quale ha appena avuto un figlio. La storia d’amore tra i due personaggi è nata sotto gli occhi dei telespettatori italiani, al Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini. Lei era divorziata e non aspettava un nuovo amore, lui era un dongiovanni che pensava solo al divertimento.

Ma la scintilla è scoppiata e da quel momento Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non si sono più lasciati. Ultimamente sono stati entrambi ospiti proprio al Grande Fratello Vip, dove hanno potuto rivedere la casa che ha visto nascere il loro amore e dare dei consigli ai concorrenti. Lei era incinta, e ha chiesto ad Alfonso Signorini di essere il padrino del piccolo, che adesso è nato. Il suo compagno continua con il suo lavoro per Forum, da Barbara Palombelli, ma spesso viene tirata in ballo la sua compagna e il loro rapporto. Per lei ci sono sempre belle parole e adesso è stata anche ospitata in trasmissione.

Vediamo sempre più spesso Clizia Incorvaia in televisione. Lo scorso martedì è stata pupa per una notte nel nuovo show condotto da Barbara D’Urso, La pupa e il secchione show. Qui la donna ha dovuto sottoporre le coppie in gara a diverse prove per decidere a chi assegnare dei punti in più. A Forum, da Barbara Palombelli, la famosa influencer è stata invece chiamata per parlare della sua maternità. Lei infatti è mamma bis, dal momento che ha anche una figlia nata dal suo primo matrimonio, quello con Francesco Sarcina. La storia trattata nel programma giudiziario trattava proprio di questo tema.

“Essere madre è mettere da parte il proprio ego, il proprio desiderio di indipendenza, il proprio desiderio di evasione per proteggere i piccoli. Mia madre Coco non la ringrazio mai, anzi ne approfitto per farlo. Lei è stata fondamentale per me, nell’impartirmi i giusti valori”. Una mamma da tutto per i propri figli, ma non sempre questo succede. Quando una madre volta le spalle al proprio bambino viene accusata dalla società, che non può comprenderne i motivi. Barbara Palombelli, a Forum, cerca sempre di guardare l’altra faccia della medaglia e di capire i motivi che spingono una persona a prendere una decisione apparentemente sbagliata.

Ma Barbara Palombelli è stata letteralmente oscurata dalla presenza di Clizia Incorvaia nel suo show. La presenza della nota influencer, a Forum, le ha portato via gli occhi dei telespettatori e anche degli ospiti presenti in studio, che hanno prestato alla new entry tutte le loro attenzioni. La donna si è fatta notare non soltanto per le sue parole, ma anche per il suo outfit, sempre molto stiloso ed elegante, e soprattutto dai suoi altissimi tacchi a spillo, una scelta coraggiosa dopo aver affrontato da poco un parto. Voci di corridoio dicono che Mediaset voglia puntare su di lei, e chissà, potremo vederla proprio a Forum al posto della Palombelli, Staremo a vedere intanto se la presentatrice la inviterà ancora.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera Mediaset, Barbara Palombelli fatta fuori da Forum per la collega più giovane. FAn sotto choc, ecco chi è proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.