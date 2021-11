Bufera Mediaset, Batosta Alfonso Signorini. Berlusconi decide la chiusura anticipata. “Ecco perchè non andrà più in onda”

Il Grande Fratello Vip tarda a decollare e la Mediaset ha deciso di tagliare una delle sue serate più importanti. Solo l’anno scorso Alfonso Signorini gioiva per il successo ottenuto dal reality che lo vede al timone. Probabilmente è stata complice anche la pandemia di Covid-19, che ha costretto gli italiani in casa. Sicuramente in molti hanno cercato la compagnia del divano e dei Vipponi, che sono in onda 24 ore su 24. La rete ha premiato moltissimo il presentatore e il programma che, del resto, era anche il più semplice da gestire. Essendo i ragazzi chiusi nella casa, non dovevano sottoporsi ai continui controlli e tamponi riservati invece agli altri spettacoli televisivi.

Così, la Mediaset ha preso una decisione tutta nuova: quella di mandare in onda uno speciale del Grande Fratello Vip la notte di Capodanno. I Vipponi insieme a Signorini hanno così potuto tenere compagnia agli italiani rimasti soli e a casa anche in una serata così importante. Una decisione presa soprattutto per motivi di budget, dal momento che organizzare il consueto concerto di fine anno sarebbe stato enormemente dispendioso in un periodo difficile anche per il mondo del piccolo schermo. Purtroppo, però, questo esperimento non ha ottenuto il successo sperato e gran parte dei telespettatori hanno cambiato canale, spostandosi su Rai 1.

Sarà per questo che quest’anno la Mediaset ha deciso di non ripetere lo stesso errore e non mandare in onda il Grande Fratello Vip durante la notte di Capodanno? Non solo. Sembra che quest’anno gli ascolti non prendano la stessa piega di quelli dell’anno scorso e che lo show fatichi a decollare. Il reality di Signorini, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Dayane Mello ha entusiasmato e appassionato i telespettatori. Forse i protagonisti avevano storie più interessanti o creavano dinamiche più convincenti? Eppure, oggi nella casa più spiata d’Italia i Vipponi sono realmente importanti.

Il grande successo dell’ultima edizione ha aiutato Alfonso Signorini a ottenere un cast d’eccezione con personalità del mondo italiano di alto livello. C’è la grande artista e prima donna Katia Ricciarelli, che nonostante l’età avanzata riesce a essere una grande protagonista del Grande Fratello Vip con il suo caratterino e la sua estrema sincerità. C’è Aldo Montano, grande campione e orgoglio italiano, che anche nel reality si sta confermando tale restando sempre bello, elegante e fuori dalle dinamiche più trash. Ci sono personaggi come Giucas Casella e Francesca Cipriani che ne combinano davvero delle belle.

Ma nonostante questo il Grande Fratello Vip non riesce a ottenere lo share previsto e oggi Signorini si vede togliere la serata più importante dell’anno, quella di Capodanno. L’anno scorso la Mediaset ha deciso anche di prolungare per molto tempo il reality show, continuando a far entrare nuovi inquilini e portando quasi all’esasperazione i personaggi entrati sin dal primo giorno. Quest’anno prenderà la stessa decisione? I presupposti sembrano dire proprio di no. Se lo share continua a mantenersi così insoddisfacente, al massimo, l’ultima puntata del reality potrebbe essere anche anticipata. Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera Mediaset, Batosta Alfonso Signorini. Berlusconi decide la chiusura anticipata. “Ecco perchè non andrà più in onda” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.