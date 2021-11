Bufera Mediaset, Berlusconi blocca Uomini e Donne. Ecco da quando non andrà più in onda. “Maria è preoccupata”

Uomini e Donne si ferma a fine dicembre: Maria De Filippi va in pausa per le feste di Natale. Anche i conduttori e le conduttrici meritano di andare in vacanza a Natale al fine di stare con i propri cari e ricaricare le batteria in vista dell’ultima parte della stagione televisiva. Anche Maria De Filippi andrà in pausa per le feste sia per quanto riguarda U&D sia per quanto riguarda Amici.

Quindi verso fine dicembre, come svela TvBlog, anche se non si sa se Uomini e Donne continuerà ad andare in onda fino alla Vigilia di Natale, il pubblico saluterà Maria De Filippi e le darà poi il ‘bentornata’ a gennaio probabilmente con una novità. Maria sta infatti preparando la versione vip del programma che potrebbe andare in onda nel serale di Canale 5 quindi senza nulla togliere alla versione classica.

Maria De Filippi va in pausa per Natale: cosa andrà in onda al posto di U&D

Ebbene sì, Maria De Filippi va in pausa per Natale: al posto di Uomini e Donne il pubblico dovrà accontentarsi dei classici film di Natale che Canale5 ripropone ogni anno. A gennaio, poi, Maria De Filippi non solo tornerà con il talk show sentimentale (Uomini e Donne), ma anche con la scuola di Amici e soprattutto C’è posta per te, uno dei programmi più forti del sabato sera.

Ascolti record per U&D: Maria De Filippi torna a gennaio dopo la pausa natalizia

Gli ascolti di Uomini e Donne sono da record e il merito è ancora una volta riconducibile alle vicende sentimentali di Gemma Galgani, che quest’anno ha conosciuto il buon Costabile Albore, che però è venuto a conoscenza della sua vera natura e ha preferito interrompere la frequentazione. Questa cosa ha molto ferito la dama torinese che sicuramente tornerà in studio anche a gennaio fino alla fine di Uomini e Donne.

Attualmente c’è molta preoccupazione per la dama di Uomini e Donne. Gemma infatti non è stata presente in studio durante le ultime registrazioni perchè è stata contagiata dal Covid e quindi si trova in isolamento a casa. A quanto però dicono le fonti la Galgani l’avrebbe contratto in forma leggere, nonostante la sua non tenera età ma si sa il virus è imprevedibile e proprio per questo proprio la De Filippi sarebbe molto preoccupata.

L’articolo Bufera Mediaset, Berlusconi blocca Uomini e Donne. Ecco da quando non andrà più in onda. “Maria è preoccupata” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.