bufera-mediaset,-berlusconi-fa-fuori-la-famosa-presentatrice-dopo-30-anni-di-servizio.-lei-distrutta:-“ecco-cosa-mi-ha-fatto”

Continuano a rincorrersi le voci che vorrebbero Barbara d’Urso sempre più lontana da Mediaset. La conduttrice starebbe pensando di non rinnovare il contratto in scadenza con l’azienda di Piersilvio Berlusconi: il corteggiamento di Sky, che vorrebbe piazzarla su Tv8, potrebbe andare in porto? Barbara d’Urso potrebbe lasciare Mediaset. La notizia ha del clamoroso ma ormai si ripete da tempo.

La conduttrice, nonostante sia uno dei volti di punta dell’azienda Mediaset di Piersilvio Berlusconi, ha subito un ridimensionamento nell’ultimo periodo e il suo ruolo non appare così indispensabile com’era un tempo. Dopo la chiusura di Live! Non è la d’Urso e Domenica Live, la conduttrice aveva rivelato che poteva esserci comunque un’altra chance per lei in prima serata con un programma di intrattenimento.

Molti avevano pensato che Barbara d’Urso potesse finire al timone de La Talpa, ma Mediaset sembra aver fatto un passo indietro, scegliendo forse di non far partire il programma. Nuova delusione, quindi, per Barbara d’Urso, che continua a portare avanti Pomeriggio 5, senza decollare mai dal punto di vista degli ascolti, che rimangono più o meno sugli stessi numeri dello scorso anno.

Barbara d’Urso: rinnovo a rischio con Mediaset?

Secondo quanto riportato, sembra che il rinnovo di Barbara d’Urso, il cui contratto con Mediaset scadrà a dicembre 2022, sia davvero in bilico. Da una parte Piersilvio Berlusconi ha scelto di non puntare più sulla conduttrice in maniera importante, come aveva fatto gli scorsi anni, e dall’altro Barbara d’Urso potrebbe sentire l’esigenza di voler essere ancora protagonista.

Non solo, in questi giorni si è parlato di un corteggiamento intenso da parte di Sky. Rupert Murdoch, infatti, vorrebbe Barbara d’Urso come volto di Tv8, il canale in chiaro della televisione satellitare, per affidarle un programma di intrattenimento puro, che si allontanerebbe un po’ da quello che la conduttrice sta facendo ora con Pomeriggio 5 secondo i voleri dei vertici Mediaset

Tra poco, quindi, potrebbe esserci una vera svolta nella carriera di Barbara d’Urso. Mediaset e Cologno Monzese sono la sua casa ormai da vent’anni, ma, nonostante questo, la conduttrice potrebbe decidere di lasciare e buttarsi in una nuova avventura: di sicuro l’energia e la voglia di fare non le mancano e la sfida di Sky potrebbe essere davvero interessante! Cosa succederà? E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Bufera Mediaset, Berlusconi fa fuori la famosa presentatrice dopo 30 anni di servizio. Lei distrutta: “Ecco cosa mi ha fatto” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.