Bufera Mediaset, Berlusconi taglia il programma di Maria de Filippi. Non avrà più la conduttrice ma ci sarà solo la voce. Fan sotto choc

E’ stata registrata la prima puntata del nuovo format che Maria De Filippi ha creato insieme alla Fascino, società di produzione televisiva di cui è proprietaria con la Mediaset al 50%. Si chiama Ultima Fermata e ancora non si sa molto su quali saranno le dinamiche della nuova trasmissione. Quel che è certo, è che si concentrerà su delle coppie che non vanno d’accordo. Questo è quello che abbiamo capito guardando Uomini e Donne: sono mesi ormai che durante il dating show passa uno scroll in cui viene scritto che la produzione è alla ricerca di partner che vogliono raccontare i loro problemi.

Maria De Filippi ama raccontare storie vere e anche concentrarsi sull’amore. Uomini e Donne serve a permettere a persone sole di trovare un compagno per la vita. Poi c’è C’è posta per te, che aiuta famiglie, fidanzati, amici a riconciliarsi dopo pesanti litigi. Poi c’è Amici, che aiuta giovani artisti di talento di farsi conoscere non solo sul lato professionale, ma anche quello personale e sentimentale. Infine Temptation Island, concentrato proprio su coppie con problemi di gelosia e insicurezza che venivano messe alla prova grazie alla presenza di tentatori e tentatrici.

Proprio quest’ultimo programma però sembra sia stato eliminato dal palinsesto Mediaset. Il motivo di questa drastica decisione non è sicuramente legato agli ascolti. Anno dopo anno, il reality dell’amore è stato sempre più seguito e chiacchierato. I telespettatori hanno amato ritrovare in televisione i problemi che loro stessi sono costretti ad affrontare giorno per giorno con il loro partner. Filippo Bisciglia si era rivelato un presentatore in grado di reggere il gioco e accompagnare i concorrenti durante il loro percorso, spesso difficile.

Insomma, Temptation Island era così promettente da decidere di duplicarlo e farne una seconda edizione in versione Vip. Per questo la scelta di Maria De Filippi di eliminarlo definitivamente ha lasciato tutti senza parole. Probabilmente, è stata legata proprio alla produzione di Ultima Fermata. Anche stavolta la Queen si concentra sui fidanzati, ma sicuramente lo farà in maniera differente. Per il momento, è stata registrata la prima puntata. Ma la messa in onda sarà decisa soltanto dopo che la moglie di Maurizio Costanzo la vedrà e capirà, col suo infallibile tatto, se potrà piacere o meno al pubblico.

“Attualmente la puntata è in fase di post-produzione, dal quale dipenderà la messa in produzione. Tradotto: se a Maria De Filippi piacerà, il programma vedrà la luce”. Non è detta quindi l’ultima parola per Temptation Island, che potrebbe vedere una nuova stagione nel caso in cui Ultima Fermata non ottenesse i risultati sperati. Intanto siamo molto curiosi di scoprire nuovi dettagli sul format sconosciuto. Per il momento, l’unica indiscrezione di Lella Costa riguarda la conduzione: “Possiamo annunciarvi che ci si avvarrà esclusivamente di una voce narrante”. Una delusione per tutti quelli che desideravano vedere Stefano De Martino al timone di un programma della sua mentore.

