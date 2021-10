Bufera Mediaset, Berlusconi taglia Maria de Filippi. Stop ad Amici e Uomini e Donne. Fan furiosi, Ecco chi la sostituisce

Amici 21, salta l’appuntamento domenicale a causa della nazionale: il comunicato. Amici 21, di cui si è registrata oggi la quarta puntata, non andrà in onda domenica 10 ottobre. Salta così dunque il consueto appuntamento speciale ed esteso, e il motivo è la nazionale. A comunicare il cambio di programma relativo ad Amici di Maria de Filippi è stata la Mediaset stessa, che con un tweet ha comunicato:

“In occasione della Finale per il terzo-quarto posto di Nation League della Nazionale di calcio, varia la programmazione del pomeriggio di Canale 5 di domenica 10 ottobre 2021″. La Mediaset ha poi spiegato che la puntata di Amici di Maria de Filippi verrà mandata in onda il giorno dopo, di lunedì, al posto di Uomini e Donne, mentre Verissimo avrà il consueto appuntamento del sabato e riprenderà il doppio appuntamento dalla prossima settimana.

Insomma saranno due i tagli ai programmi di Maria de Filippi decisi da Mediaset: Amici della domenica e Uomini e Donne del lunedì. In molti si stanno chiedendo perchè non rimandare Scene da un matrimonio ( che non sta avendo ascolti alti) e spostare Amici al Sabato lasciando inalterata la programmazione di Lunedì. A quanto pare Berlusconi ha preferito non toccare il programma della Tatangelo a discapito di quelli della De Filippi.

Amici 21 anticipazioni, salvi LDA-Luigi-Christian-Mattia: le sfide

In attesa di poter vedere la quarta puntata di Amici 21, spostata ufficialmente da domenica a lunedì, oggi è stata registrata la nuova puntata che ha a avuto come topi le sfida cui sono stati sottoposti quattro ragazzi per scelta della produzione e come punizione per il troppo disordine della Casetta. LDA e Luigi, ma anche Mattia e Christian, hanno vinto agevolmente le sfide per le rispettive categorie ed in particolare LDA è piaciuto molto nonostante i tanti richiami di Rudy Zerbi negli ultimi giorni.

Amici 21, sospese le maglia di Flaza e Inder: Maria De Filippi fa un appello ai ragazzi

Dalle anticipazioni di Amici 21 si può leggere non solo che i quattro ragazzi in sfida sono riusciti a confermarsi superando le challenge, ma che è anche stata una registrazione molto positiva per il ballo, che ha visto ognuno dei talenti veder riconfermata la maglia. Per Flaza e Inder, invece, è arrivata la sospensione della maglia a causa di motivi disciplinari, che stanno diventando molto frequenti in Casetta tanto da portare Maria De Filippi ad intervenire per lanciare a tutti un appello.

