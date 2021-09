Bufera Mediaset, Bomba di Signorini: “Piersilvio Berlusconi è pazzo di lei, Ecco chi fa fuori per metterla al suo posto”. Toffanin furiosa

Mediaset ripone grande stima e fiducia in Fatima Trotta. Dopo gli esordi a Comedy Central e la lunga gavetta in Rai la conduttrice napoletana è approdata su Italia Uno, alla conduzione del nuovo programma Honolulu in coppia con Francesco Mandelli. L’azienda capitanata da Pier Silvio Berlusconi ha preferito la bella 35enne ad Elisabetta Gregoraci, anche lei in lizza per presentare lo show comico che ha preso il posto di Colorado.

Alla fine l’ha spuntata Fatima Trotta che, stando a quanto scrive il settimanale Chi, si avvia a diventare uno dei volti di punta di Mediaset. Pare che i dirigenti televisivi e soprattutto Berlusconi, siano davvero entusiasti di avere la Trotta in squadra e che siano pronti ad affidarle nuovi ed importanti progetti sul piccolo schermo. “A Mediaset non si parla d’altro che di Fatima Trotta. Per lei sarebbero già pronti nuovi progetti di reality in prima serata”, si legge sulla rivista di Alfonso Signorini.

Fatima Trotta è forse in lizza per condurre la nuova edizione de La Talpa? Il reality show dovrebbe tornare in onda sulle reti Mediaset nel 2022, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Un genere nuovo per Fatima, che nel suo curriculum vanta soprattutto programmi di intrattenimento. Oltre a Made in Sud, che ha presentato per ben dodici anni, la Trotta ha lavorato pure a I Raccomandati e a Tale e Quale Show.

Chi è Fatima Trotta

Classe 1986, Fatima Trotta è una conduttrice e attrice nata e cresciuta a Napoli. Il suo debutto televisivo è avvenuto nel 2004 a Veline, a Mediaset, su Canale 5. Successivamente ha lavorato con Carlo Conti a I Raccomandati e ha recitato in alcuni episodi di Un posto al sole. Il grande successo è arrivato con Made in Sud, che ha condotto fin dalla sua prima edizione su Comedy Central.

Fatima Trotta non ha fatto solo tv. Oltre ai programmi Rai e Mediaset vanta diverse apparizioni al cinema. Ha recitato in: 10 regole per farla innamorare, Colpi di fortuna, Andiamo a quel paese, Matrimonio al sud. La presentatrice è sposata dal 2016 con il comico Luigi De Falco: i due hanno lavorato insieme a Made in Sud. Insomma potrebbe essere lei la donna su cui Piersilvio vuole puntare anche se ciò potebbe non far piacere alla Toffanin, stando sempre alla voci dai corridoi Mediaset. E voi che ne pensate? Vi piace la trotta? Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

