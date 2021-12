Bufera Mediaset, Chiude Verissimo, Silvia Toffanin sarà l’unica a non tornare in onda. Il comunicato di Berlusconi, Fan sotto choc

Le vacanze natalizie sono alle porte e la Mediaset ha organizzato i suoi programmi per questo periodo dell’anno molto particolare. Tutti i daytime della rete di Pier Silvio Berlusconi non subiranno interruzioni, tranne Verissimo di Silvia Toffanin. Ma vediamo cosa succederà trasmissione per trasmissione. Ultimamente ci sono state moltissime voci riguardanti un allontanamento di Federica Panicucci da Mattino 5. I pettegolezzi dicevano che la famosa presentatrice avrebbe abbandonato completamente la trasmissione per dedicarsi ad altro o, addirittura, separarsi dalla rete.

Un’idea molto difficile dal momento che Federica Panicucci sarà la reginetta delle feste di Mediaset e andrà in onda sia a Natale con il famoso concerto che a Capodanno, dove sarà affiancata da Albano Carrisi. La realtà è che la conduttrice sarà assente esclusivamente per le sue meritate vacanze, che dureranno ben due mesi. Dal 13 dicembre al 7 febbraio non entrerà più di mattina nelle case degli italiani, ma lo show continuerà ad andare in onda. Francesco Vecchi lo condurrà in solitaria e il nome cambierà in Mattino 5 news. Ma le lingue biforcute hanno colpito anche altre protagoniste del piccolo schermo.

Tra queste, la regina del trash, Barbara D’Urso. Nelle ultime settimane si è detto di tutto sulla nota napoletana. Gli ascolti sembrano faticare a decollare e sempre più spesso le sue trasmissioni vengono superate dai vari competitor, e non parliamo solo di Alberto Matano e il suo La vita in diretta. Così, in molti hanno pensato che la Mediaset avrebbe preso una drastica decisione, continuando ancora a toglierle spazio. In realtà anche la presentatrice andrà semplicemente in vacanza. Ma le sue termineranno prima di quelle di Federica Panicucci, infatti tornerà al lavoro già dal 17 gennaio.

Come per Mattino 5, anche Pomeriggio 5 verrà chiamato Pomeriggio 5 news e verrà diretto da Simona Branchetti. Una sostituzione solo momentanea. Se la Mediaset vorrà prendere provvedimenti nei riguardi dei fallimenti di Barbara D’Urso, ancora non è chiaro. La maggior parte dei daytime della rete quindi continuerà ad andare in onda per tutte le feste. L’unica trasmissione a essere interrotta è Verissimo, di Silvia Toffanin. L’ultima puntata prima delle feste verrà trasmessa domenica 19 dicembre, mentre la donna riprenderà nuovamente il suo posto sabato 8 gennaio.

Una breve vacanza per Silvia Toffanin. Del resto, sappiamo bene che Pier Silvio Berlusconi si occupa a tempo pieno della Mediaset e si prende poco tempo per se stesso e per il suo amore. Ma siamo sicuri che i piccioncini sapranno godersi a pieno queste due settimane di libertà. Ma vediamo che fine faranno gli altri programmi del daytime: Controcorrente si fermerà il 19 dicembre per tornare in onda il 9 gennaio; Quarta Repubblica sarà in pausa dal 20 dicembre al 10 gennaio; Dritto e Rovescio si fermerà il 16 dicembre per tornare in onda il 13 gennaio; Quarto Grado sarà in pausa dal 17 dicembre al 14 gennaio.

