Bufera Mediaset, Colpo di scena: Stop assurdo alla Toffanin. Ecco la collega che la sostituisce e perché. Fan sbalorditi

La Mediaset si appresta a un cambio di programmazione per il mese di marzo per quel che riguarda la domenica pomeriggio. L’anno scorso il giorno festivo era sicuramente governato da Barbara D’Urso, che andava in onda a partire dall’orario post prandiale con Domenica Live fino ad arrivare alla sera con Live – Non è la D’Urso. Ma la sua egemonia è venuta meno e la presentatrice partenopea è stata battuta spietatamente dalla concorrenza della Rai, con Mara Venier al timone di Domenica In. Per questo la rete di Pier Silvio Berlusconi è dovuta correre ai ripari.

A chi rivolgersi in caso di difficoltà? Ovviamente alla regina di Mediaset, Maria De Filippi, che trasforma in oro tutto ciò che tocca. I suoi programmi sono sempre un gran successo e la donna riesce a stare al passo con i tempi, studiando il suo pubblico e intuendo i suoi desideri. Così la domenica pomeriggio la rete ha deciso di mandare in onda lo speciale di Amici, che fino all’anno scorso veniva trasmesso di sabato. Un cambiamento che è risultato vincente: i suoi affezionati telespettatori hanno dimostrato di non risentire del cambiamento di programmazione e l’hanno seguita nel giorno festivo.

Non solo, per completare la programmazione pomeridiana della domenica la Mediaset si è rivolta anche a Silvia Toffanin, chiedendole di raddoppiare l’appuntamento con Verissimo. Una sfida che la presentatrice, in un primo momento, non era certa di accettare. Più di una volta la donna ha rifiutato delle proposte televisive, forse per la paura di non riuscire. Ma adesso sembra aver acquisito una maggiore sicurezza e consapevolezza e ha deciso di lanciarsi in questa novità. Un’altra sfida risultata vincente, con il pubblico entusiasta di poter vedere i suoi personaggi preferiti intervistati due giorni di seguito.

Con l’arrivo di marzo, però, le cose stanno per cambiare per la Mediaset. Ieri, 6 marzo, è andata in onda l’ultima puntata dello speciale di Amici di Maria De Filippi. Domenica prossima ci sarà un’ultima messa in onda con una puntata intitolata ‘Aspettando il serale’. Successivamente, l’appuntamento con la scuola per giovani talenti si sposterà al sabato sera, dove puntata dopo puntata uno dei ragazzi verrà eliminato dalla giuria, fino ad arrivare alla vittoria finale. Insieme ad Amici, anche Verissimo vedrà andare in onda l’ultima puntata del giorno festivo nel mese di marzo.

La programmazione di Mediaset si appresta quindi a cambiare completamente. La domenica la rete di Pier Silvio Berlusconi punterà nuovamente su film e fiction. Al post di Amici andranno in onda le soap come avviene il sabato dopo pranzo con Beautiful e Una Vita. Successivamente, poi, andranno in onda dei film romantici. Il sabato pomeriggio, dal 19 marzo, vedrà Beautiful alle 13.40, seguito alle 14.10 dalle nuove puntate di Scene da un Matrimonio con Anna Tatangelo, la soap Una Vita e Verissimo che proseguirà fino alla fine della stagione, prevista per maggio.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Bufera Mediaset, Colpo di scena: Stop assurdo alla Toffanin. Ecco la collega che la sostituisce e perché. Fan sbalorditi proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.