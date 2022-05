bufera-mediaset,-due-conduttori-al-grande-fratello-vip-al-posto-di-alfonso-signorini.-ecco-chi-sono,-la-decisione-di-berlusconi

Il Grande Fratello tornerà dopo la stagione estiva e pare saranno messi in pratica diversi cambiamenti, alcuni riguardanti anche la conduzione. Quest’anno lo show ha eccelso come sempre negli ascolti, pur venendo criticato sotto altri punti di vista. Lo stesso Alfonso Signorini ha ammesso di non essere molto contento di come sono andate le cose, e soprattutto di come si sono comportati alcuni dei protagonisti. Per questo, in molti pensavano che il reality show potesse essere rimandato a una versione estiva direttamente nel 2013, per lasciare spazio a La Talpa, nuovo acquisto di Mediaset.

Ma si è trattato soltanto di rumors, perché a quanto pare non è stato deciso alcun cambiamento riguardo la messa in onda del Grande Fratello Vip. Sono altre le modifiche che i vertici vorrebbero apportare al reality show. Tra queste, la doppia conduzione: c’è l’idea di affiancare Alfonso Signorini con una collega, prendendo spunto da L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi lascia sempre molto spazio a Vladimir Luxuria e Nicola Savino. I due opinionisti hanno un ruolo di rilievo, partecipano con passione e sono sempre pronti a prendere in mano le redini dello show quando la presentatrice viene meno.

Proprio nell’ultima puntata, Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno dovuto leggere i trenta secondi destinati ai naufraghi in nomination, quando Ilary Blasi è stata presa da un attacco di risa e si è dovuta sedere al loro posto. Una situazione un po’ confusa ma che trasmette al pubblico una grande armonia e ilarità, e sta piacendo tantissimo. Proprio basandosi su questo, la Mediaset vorrebbe ricreare un clima del genere al Grande Fratello Vip, forse per rendere le cose un po’ più leggere. Alfonso Signorini riesce a dare gran voce alle storie dei Vipponi in casa, ma assume spesso un tono molto serio.

Sempre pronto a rimetterli in riga quando esagerano, assume quasi i toni di un padre severo, e i concorrenti hanno evidentemente il timore di contrariarlo. Probabilmente, affiancargli una donna ma soprattutto un personaggio più allegro potrebbe essere la giusta mossa per dare quel tocco di divertimento che a L’Isola dei Famosi non manca. Il nome in lizza per questo ruolo è quello di Soleil Sorge. La ragazza è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, e ha appena terminato il suo impegno come giudice di La pupa e il secchione show, di Barbara D’Urso.

Nella casa più spiata d’Italia si è distinta non solo per il suo caratterino, ma anche per la sua allegria e voglia di fare sempre festa. Alfonso Signorini, poi, ha sempre espresso la sua approvazione nei riguardi della giovane e ha sempre apprezzato il suo modo di esprimersi. Proprio per questo potrebbe essere lei il personaggio più indicato a stare al suo fianco, nella prossima stagione del Grande Fratello Vip. Ad accompagnare la probabile coppia di presentatore ci saranno sempre due opinionisti. Non sappiamo se Adriana Volpe sarà riconfermata, ma sappiamo che Sonia Bruganelli ha deciso di non tornare in studio.

