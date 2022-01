Bufera Mediaset, Federica Panicucci nei guai. Fatta Fuori dopo la denuncia: “Quel che ha fatto è inaccettabile”. Fan sotto choc

Federica Panicucci, elegante e cordiale volto di Canale 5, rischia di iniziare l’anno nuovo con amarezza. La famosa conduttrice ha sempre abituato i telespettatori, che la seguono da anni con affetto, ad una conduzione sobria e piacevole. Quest’anno i vertici Mediaset hanno affidato la serata di Capodanno alla sua innegabile professionalità, ma qualcosa è andato storto.

Questo è un periodo particolarmente difficile, a causa della pandemia i cui effetti, purtroppo, si riverberano anche nel panorama televisivo. Alcuni ospiti, infatti, non hanno potuto prendere parte alla serata condotta da Federica Panicucci, proprio per via del Covid-19. Ma non è tutto, in quanto è accaduto qualcosa che è diventato oggetto persino di un’interrogazione parlamentare.

A ciò vanno aggiunti anche gli ascolti, non proprio lusinghieri se confrontati con quelli della concorrenza. Non c’è che dire; l’anno nuovo per Federica Panicucci e il suo staff non è iniziato nel migliore dei modi e voci dicono che sarà anche l’ultimo anno in cui alla presentatrice verrà affidata la conduzione della notte di San Silvestro in quanto potrebbe tornare al Grande Fratello Vip come accaduto l’anno scorso.

Federica Panicucci: dopo Capodanno guai in vista e responsabilità per lo staff di Canale 5

Federica Panicucci ha condotto in maniera impeccabile la serata di Capodanno su Canale 5, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Ad un certo punto, infatti, dalla platea è partito il famoso ”trenino” di Capodanno, ossia una lunga catena umana, piuttosto difficile da giustificare in piena pandemia. Abbassare la guardia non è consigliabile, infatti, quando il virus è ancora tra noi, nonostante la comprensibile esigenza di voler ritornare ad una vita normale.

Ecco perché l’onorevole Elvira Savino di Forza Italia ha inviato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute Speranza. Ciò in un momento in cui stringenti limitazioni soffocano l’attività dei gestori di discoteche, in particolare, pugliesi. In pratica, si è creato un evidente contrasto tra tali restrizioni ed i festeggiamenti di Capodanno su Canale 5.

”Quanto successo è inaccettabile. Uno schiaffo a chi è stato costretto a rimanere a casa.”, ha commentato il Ministro, nell’attesa che si faccia luce sulle responsabilità per un incauto festeggiamento che potrebbe aver messo a rischio diverse persone. Di sicuro, la vicenda non finirà qui, per cui si attendono provvedimenti in merito a quello che avrebbe dovuto essere uno spensierato party televisivo di fine anno.

