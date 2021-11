Bufera Mediaset, Federica Panicucci ruba il posto a Signorini. La decisione di Berlusconi sconvolge il Gf Vip. Cos’è successo

Per il Capodanno 2021 la Mediaset ha previsto il ritorno in grande di Federica Panicucci che, con il suo Capodanno in musica prenderà il posto del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La bella bionda, protagonista della mattina di Canale 5, ha condotto questa importante serata per ben tre anni: 2017, 2018 e 2019. Finché non è arrivata la pandemia di Covid-19 che ha costretto tutte le reti televisive a prendere dei provvedimenti. Già nel 2019 i produttori avevano dovuto rinunciare a uno show di piazza, rintanandosi nei loro studi televisivi, per evitare un esagerato sovraffollamento.

Nel 2020, invece, la Mediaset aveva optato per un radicale cambiamento di programma. Al posto del Capodanno in musica con Federica Panicucci è andato in onda Alfonso Signorini con il suo Grande Fratello Vip. Del resto, l’ultima edizione del reality è stata seguita tantissimo regalando alla rete di Pier Silvio Berlusconi numeri di share più che soddisfacenti. La scelta di affidare nelle mani del direttore di Chi una serata così importante è stata fatta anche per motivi economici. Senza pubblico in studio, con i Vipponi chiusi dentro una casa e quindi non costretti a sottoporsi ogni volta al tampone.

Questa modalità di show ha permesso alla Mediaset di soprassedere a molte delle costrizioni imposte per il Covid. Del resto, che cos’è il Grande Fratello Vip se non una quarantena obbligata per i personaggi dello spettacolo? Così, Alfonso Signorini ha ottenuto il compito di tenere compagnia agli italiani durante la serata di Capodanno, con grande dispiacere di Federica Panicucci che è rimasta a casa. Ma l’esperimento non è andato a buon fine e molti telespettatori hanno cambiato canale, preferendo il più classico concerto offerto invece dalla Rai e diretto da Amadeus.

Non solo, quest’anno pur avendo un cast d’eccellenza il Grande Fratello Vip non riesce a ottenere gli stessi risultati della scorsa edizione. Il competitor messo in gioco dalla Rai, Tale e quale show, lo ha battuto in termini di share di venerdì in venerdì. Anche il lunedì la trasmissione non riesce a decollare. Sarebbe quindi impensabile per la Mediaset decidere di mandare in onda il reality la sera del 31 dicembre. Alfonso Signorini, quindi, dovrà rinunciare alla serata di Capodanno in favore di Federica Panicucci che riprende il suo posto con Capodanno in musica.

Lo show tornerà a essere registrato in piazza, probabilmente ancora una volta a Bari, dove è stato già girato nelle ultime due edizioni andate in onda. La location scelta per l’evento è Piazza della Prefettura. Insieme alla bella presentatrice Mediaset ci sarà il personaggio più amato dalla Puglia: Albano. Il cantante è originario del posto e vive tuttora a Cellino San Marco, dove oltre all’amore per il canto e per lo spettacolo continua a coltivare anche le tradizioni tipiche del suo popolo. L’amore per la terra contraddistingue il suo popolo e anche lui che da anni ormai produce vino.

