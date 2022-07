Bufera Mediaset: Federica Panicucci ruba il posto proprio a lui e si prende il famoso reality e annuncia i primi 4 vip scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Ogni giorno si hanno notizie sui nuovo palinsesti, in particolare quello Mediaset. Federica Panicucci sembra proprio essere la protagonista della nuova stagione televisiva dell’azienda di Cologno Monzese. Non sarà solo al timone della conduzione di Mattino Cinque per la quattordicesima edizione consecutiva, ma condurrà anche Back to school, il programma lanciato per la prima volta, l’anno scorso, da Nicola Savino. Ebbene, pare che siano stati già scelti quattro super vip che dovranno tornare nei banchi di scuola. Ecco chi sono.

Federica Panicucci è tornata a far parte di casa Mediaset, firmandone l’esclusiva, nel lontano 2006 quando tornò su Italia 1 per condurre il varietà Comedy Club al fianco di Serena Garitta. Da quel momento ha iniziato a lavorare per tantissimi programmi diventati poi un must della Mediaset, come Festivalbar, La Pupa e il Secchione, Mattino Cinque, Capodanno in Musica, la Partita del Cuore. Per i suoi fan, però, c’è una novità: oltre a prestare il suo volto a Mattino Cinque, come ormai fa da circa 13 anni, condurrà anche Back to school su Italia 1.

Il passaggio di conduzione a Federica Panicucci è avvenuto perché Nicola Savino conduce un programma su Tv 8, in casa Sky. E, siccome lo scorso anno, Back to school ha avuto ottimi risultati d’ascolto, quest’anno i vertici Mediaset hanno deciso di riproporlo e di affidarlo proprio a colei che fa parte dell’azienda da tantissimi anni e che di conduzione è una vera esperta. I vip protagonisti della nuova edizione del programma che dovranno tornare a sedersi tra i banchi di scuola, in totale, saranno circa venti.

Tra questi, secondo indiscrezioni, ci saranno Natasha Stefanenko, attrice ed ex subrette; Soleil Sorge che, ormai, dopo la sua partecipazione al Gf vip 6 è diventata protagonista indiscussa di tanti programmi Mediaset, come a La Pupa e il Secchione condotto dalla D’Urso. Pare, infatti, che l’ex gieffina tornerà ad essere presente nella nuova edizione del reality in veste di conduttrice di Gf Party, il pre puntata sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Altri personaggi famosi che parteciperanno a Back to school saranno Valeria Marini, l’attore Ricky Tognazzi e l’artista Ivan Cattaneo.

Si vocifera anche che potrebbe esserci Luca Onestini. Si tratta dell’ ex tronista di Ued ed ex gieffino, nonché ex fidanzato di Soleil, allora la sua scelta al programma della De Filippi. Chissà che Federica Panicucci non decida di inserirli entrambi nella stessa puntata per vedere cosa accade siccome i due si sono lasciati in malissimo modo. Un’altra papabile vip potrebbe essere Cecilia Capriotti. Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

