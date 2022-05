Bufera Mediaset, Ilary Blasi fatta fuori dall’Isola dei famosi. Autori del format furiosi: “Così non può continuare” Che succede

Ilary Blasi è continuamente al centro del gossip, soprattutto negli ultimi due mesi che è al timone della conduzione, per la seconda volta, de L’isola dei Famosi. La conduttrice riesce sempre a distinguersi per la sua goliardia, simpatia e umiltà tanto da essere molto amata e voluta dal pubblico Mediaset. Nelle ultime puntate del reality si è resa protagonista di alcune gag e momenti simpatici che però non sempre sono piaciuti agli autori che l’hanno rimproverata. Scopriamo cosa è accaduto.

Ormai la conosciamo molto bene, Ilary Blasi conduttrice e showgirl molto amata. Sono ormai svariati anni che dà modo di farsi vedere per quello che è anche se si ritrova a condurre reality di una certa importanza come Grande Fratello Vip e L’isola dei famosi. Molte volte ha suscitato la simpatia e le risate del pubblico sia in studio che da casa tanto da volerla vedere sempre a ricoprire tale ruolo. Infatti, nonostante siano passati diversi da anni da quando non conduce più il Gf Vip, il popolo del web continua a richiedere la sua presenza al posto di quella di Alfonso Signorini.

Per quanto riguarda l’isola dei famosi, invece, anche quest’anno il reality sta raggiungendo altissimi picchi d’ascolto tanto da essere stato prolungato fino al 27 giugno. Ilary Blasi si è resa ancora una volta protagonista. Ma qual è il suo segreto? Sicuramente la sua genuinità e il suo essere, come lei stessa si definisce, ‘burina’ da vera romana. E, quest’anno, ha avuto l’appoggio di due opinionisti molto affiatati tra loro, quali Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Tutti e tre insieme, molto spesso, creano dei veri sketch divertenti o addirittura si ritrovano a sostituire Ilary per qualche minuto in quanto lei ricade in risate profonde tanto da non riuscire a continuare la diretta.

Un episodio simile si è verificato poche puntate fa con la concorrente, ormai eliminata, Ilona Staller a cui Ilary Blasi ha detto “niente ti scure…a invece che “scoraggia”. In una recente intervista a Sorrisi e Canzoni ha rilasciato delle confessioni circa i retroscena del reality e alcuni richiami da parte degli autori. In merito alla gag con Ilona ha commentato così. “Ho fatto continuare Nicola e Vladimir perché non riuscivo a smettere di ridere. Non ci potevo credere. Loro hanno letto al posto mio i 30 secondi canonici prima della chiusura del televoto, mentre gli autori urlavano: “seri, seri!” Gli autori, dunque, sfiniti delle innumerevoli gag della conduttrice che ritrova il suo appoggio anche negli opinionisti, l’hanno richiamata in quanto si trattava di un momento molto delicato ossia l’esito del televoto.

Un altro episodio per cui è stata bacchettata riguarda i battibecchi scherzosi con l’inviato Alvin, col quale la Blasi ha un bellissimo rapporto d’amicizia e non è assolutamente vero che i due non si sopportano, anzi. C’è molta complicità tra loro tanto che Ilary ha dichiarato queste bellissime parole. “Nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, ci conosciamo da 20 anni. A volte gli autori mi sgridano perché le prove sono importanti per in naufraghi, sono una liturgia e dovrei essere meno “caciarona”. Poi, mentre lo show va avanti, magari mi riposo un po’, tanto che Nicola mi dice: “Adesso ripeti tutta la spiegazione della prova”.

Non dimentichiamo, poi, che Ilary Blasi fa anche continui giochi di parole che, talvolta, creano momenti imbarazzanti quanto divertenti. E’ ormai frequente, in diretta, che si ritrova a dire ‘patata’ e non ‘palapa’. Lei stessa, sempre nell’intervista, ha affermato di essere proprio così anche nella vita reale tanto da essere beffeggiata anche da Striscia la notizia. “Striscia è questo, gioca sulle gaffe ed è molto divertente. Non sono permalosa, anzi sono la prima a prendermi in giro. Io gli do il pane, come fanno a non mettermi in classifica. Nella quotidianità quando parlo magari mi sbaglio, sono distratta.” Insomma, che diretta sarebbe senza gli scivoloni dell’amatissima ex letterina? Non a caso, grazie a lei, lo share è sempre molto alto.

