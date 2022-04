Bufera Mediaset: “Ilary Blasi non sa condurre l’Isola dei Famosi, ecco chi tornerà al suo posto”. Fan sotto choc

Ilary Blasi è stata criticata da una ex concorrente dell’Isola dei Famosi, che la accusa di essere la causa dei bassi ascolti che sta registrando lo show. Il reality è nato con Simona Ventura e successivamente è stato condotto anche da Nicola Iovino e Alessia Marcuzzi. Nelle ultime due stagioni infine è stato affidato alle mani della moglie di Francesco Totti. L’anno scorso però gli ascolti sono stati devastanti, al punto che la Mediaset ha deciso di anticiparne la finale. Questa stagione sembra stia andando meglio, con un cast più interessante e dinamiche più divertenti, ma ugualmente lo share non sembra soddisfare i dirigenti.

Secondo Arianna David, ex Miss Italia che ha partecipato a L’Isola dei Famosi sia nel 2005 che nel 2012, la colpa sarebbe proprio di Ilary Blasi: “Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. E’ troppo blanda”. Insomma, parole dure quelle della ex naufraga, dette a Mattino 5 da Federica Panicucci, dove è opinionista in forma stabile.

Ma ogni presentatore ha un suo proprio modo di condurre un reality. Alfonso Signorini, nel suo Grande Fratello Vip, lascia più spazio alle storie dei personaggi che alle dinamiche create all’interno della casa. Ilary Blasi invece basa il suo show su quello che accade in Honduras. Da questo ne deriva che le maggiori discussioni avvengono a causa del cibo, dinamica che può annoiare i telespettatori. Non solo, questa dinamica sembra non entusiasmare i Vip ed è diventato sempre più difficile reclutare nel cast personaggi che possano realmente creare interesse nel pubblico italiano.

Anche riguardo questo argomento Arianna David ha detto la sua, affermando che la colpa sarebbe anche dei cachet, notevolmente diminuiti: “Io con il mio cachet per L’Isola dei Famosi ho comprato una casa. Penso che oggi i concorrenti possano al massimo regalarsi una vacanza a Coccia di Morto” ha affermato l’ex naufraga, riferendosi a una spiaggia che si trova nei pressi di Roma. Non solo colpa di Ilary Blasi, quindi, ma anche di concorrenti sconosciuti che risultano antipatici ai telespettatori. A essere criticati duramente dall’opinionista di Mattino 5, Roger e Jovana.

Loro due sono tra i concorrenti meno noti di questa ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Allo stesso tempo Arianna David ha parlato male dei Rodriguez, che hanno litigato con tutti durante la loro permanenza in Honduras. Promossi invece Lory Del Santo, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro insieme a suo figlio Alessandro. Al contrario delle accuse della ex Miss Italia, vogliamo spezzare una lancia in favore di Ilary Blasi. Quest’anno le dinamiche e i personaggi sono molto più interessanti, amiamo tutte Vaporidis e anche Ilary ha finalmente imparato a gestire il collegamento con l’Honduras.

L’articolo Bufera Mediaset: “Ilary Blasi non sa condurre l’Isola dei Famosi, ecco chi tornerà al suo posto”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.