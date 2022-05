Bufera Mediaset, Lite pazzesca tra Barbara D’Urso e Federica Panicucci dietro le quinte. Ecco cos’è successo, fan increduli

Arianna David ha svelato la verità riguardo il rapporto tra Barbara D’Urso e Federica Panicucci, spesso al centro del gossip per litigi e incomprensioni. La reginetta del trash, che sta perdendo sempre più colpi, non è famosa per andare d’accordo con i suoi colleghi. Viene spesso criticata per il suo modo di fare televisione e sappiamo per certo che né Maria De Filippi né Alfonso Signorini vogliono avere nulla a che fare con lei. Addirittura la moglie di Maurizio Costanzo le ha impedito di ospitare i protagonisti dei suoi programmi, o anche soltanto di parlare delle sue trasmissioni.

Alla fine tutti parlano di Barbara D’Urso come di una professionista, ma questo è chiaro dal momento che per moltissimi anni è stata uno dei volti di punta della Mediaset. Ancora oggi, nonostante le critiche e le difficoltà, i vertici hanno fatto di tutto per farle riconquistare il pubblico. Dopo il fiasco di Domenica live e Live non è la D’Urso, le hanno dato la possibilità di condurre un reality in prima serata, La pupa e il secchione show. Purtroppo, anche questo nuovo esperimento non sembra aver convinto i telespettatori, che appaiono stufi della conduttrice e dei suoi modi di portare avanti il programma.

Si è tanto parlato in passato di una certa inimicizia che ci sarebbe anche tra Barbara D’Urso e Federica Panicucci. Le due donne ricoprono ruoli importanti e anche molto simili per la Mediaset. Sia a Mattino 5 che a Pomeriggio 5, si ritrovano entrambe ad affrontare temi di cronaca nera e a commentare i diversi reality in onda al momento. Per questo, anche gli opinionisti in studio a volte sono gli stessi. Una delle donne che si ritrova spesso ospite delle due presentatrici è proprio Arianna David, ex miss Italia che ha partecipato a diversi reality e trasmissioni della rete di Pier Silvio Berlusconi.

E’ stata lei a parlare del rapporto tra Barbara D’Urso e Federica Panicucci. Sembra che, se pure in passato ci siano stati dei disguidi, adesso sono stati superati. E’ stata proprio la conduttrice di Mattino 5 a fare gli auguri alla sua collega, a inizio stagione televisiva, per la sua nuova avventura su Italia 1 con La pupa e il secchione show. L’opinionista ha svelato che le due donne sono molto differenti e hanno una maniera opposta di affrontare le stesse tematiche, ma non per questo sono in combutta con loro. Non solo, ha anche rivelato da chi preferisce essere chiamata come ospite.

“Non ho preferenze, ma sono molto diverse. Diciamo che Barbara D’Urso è un po’ più casereccia di Federica. La Panicucci e la D’Urso sono entrambe due grandi professioniste e comunque io ho un carattere molto plasmabile, e non ho il minimo problema a lavorare per entrambe. Sono molto legata a Barbara anche per un altro motivo. Lei ha fatto inginocchiare mio marito a Domenica Live, dove mi chiese di sposarlo”. Un ricordo molto forte quello che lega Arianna David alla trasmissione della presentatrice partenopea, che le ha dato la possibilità di vivere il sogno comune di tutte le donne in diretta televisiva.

