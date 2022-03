bufera-mediaset,-maria-de-filippi-aggredita-nello-studio-di-uomini-e-donne,-colpita-con-un-pugno-al-naso-cade-a-terra.-scoppia-il-panico

Maria De Filippi è stata aggredita con una testata mentre era nello studio di Uomini e Donne, da un aspirante tronista che è stato rifiutato dalla produzione. Questo aneddoto, che nessuno conosceva, è stato appena portato alla luce da un uomo che ne è stato il fautore. Non parliamo infatti di un episodio realmente accaduto, ma di una scena di un film cui la regina di Mediaset ha preso parte, ma che è stata successivamente tagliata. Non è la prima volta che la presentatrice si presta per interpretare se stessa nelle pellicole italiane. Ultimamente l’abbiamo ricordata nella scena di Vacanze sul Nilo.

Questa volta, però, non parliamo di un Cinepanettone per Maria De Filippi, ma di un film d’azione che fu un successone: Lo chiamavano Jeeg Robot. La trama, svolta nella città di Roma, riguarda Enzo Ceccotti: un piccolo delinquente che, per puro caso, entra in contatto con una sostanza radioattiva che gli procura una forza sovrumana. Ombroso, introverso e chiuso in sé stesso, l’uomo decide di usare il suo “superpotere” per agevolare la sua carriera criminale. Ma un giorno incontra Alessia, una ragazza che si è convinta che lui sia Jeeg Robot d’acciaio, l’eroe del famoso cartone animato giapponese, in carne ed ossa. E tutto cambia.

A distinguersi tra gli attori che hanno preso parte al film Luca Marinelli, che adesso continuerà a lavorare col regista per il suo nuovo film, Diabolik. E’ lui che, nei panni de Lo Zingaro, ha dovuto dare una testata a Maria De Filippi. A svelare questo retroscena è stato Nicola Guaglianone, lo sceneggiatore: “All’inizio pensammo allo Zingaro come ad un sorcino, un fan di Renato Zero. Poi ipotizzammo un tizio che volesse svoltare in televisione. E infatti pare, un giorno, per Cinecittà per fare il provino di Uomini e Donne: si mette in fila, una fila chilometrica che dura tutto il giorno e alla fine quando tocca a lui non lo fanno entrare”.

Possiamo soltanto immaginare la reazione di un piccolo delinquente davanti a un rifiuto del genere. “Non lo fanno entrare anche perché è vestito sciatto, è volgare, è violento e litiga con un segretario di produzione. In quel momento la frustrazione degenera in violenza: lo Zingaro entra lo stesso, va incontro a Maria De Filippi e le da una testata sul naso, poi prende il trono di Uomini e Donne e se lo porta via”. Una scena che tutti avremmo voluto vedere. La presentatrice non è di certo famosa per le sue qualità di attrice, lavoro che non ha mai percorso e per il quale si è solo prestata ogni tanto.

Il massimo che Maria De Filippi può dare, in un film, è rappresentare se stessa. Ma in questo nuovo ruolo la donna perde la spontaneità che la contraddistingue. Sicuramente, avremmo amato vedere la sua faccia mentre lo Zingaro le dava una testata sul naso, seppur finta. Sicuramente la donna non avrebbe reagito per restare nella parte. Ma se un evento del genere accadesse davvero in uno dei suoi studi televisivi, saremmo davvero curiosi di conoscere la sua reazione. C’è da dire, che tutti i protagonisti dei suoi show la venerano e la adorano, quindi è abbastanza impossibile che succeda una cosa del genere.

