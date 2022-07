bufera-mediaset:-maria-de-filippi-fa-fuori-barbara-d’urso-e-si-prende-il-programma.-fan-sotto-choc

Nelle ultime ore ci sono state alcune ufficialità del nuovo palinsesto Mediaset: è certo il ritorno del reality La Talpa. Le uniche due edizioni andarono in onda nel 2004 e nel 2008 e furono condotte da Paola Perego. Il programma verrà trasmesso su Italia 1, verso le fine di marzo 2023. Il dubbio riguarda, però, la conduzione. A tal proposito, secondo indiscrezioni, c’è una sorta di guerra tra la De Filippi e la D’Urso. Ecco perché.

Dopo alcune anticipazioni, è arrivata la certezza dai vertici Mediaset sul ritorno del reality La Talpa. Ci sono, però, delle novità. La prima, certa, riguarda la casa di produzione. Quest’ultima sarà la Fascino PGT, quella di Maria De Filippi, siccome c’è stata la cancellazione del programma Temptation Island prodotta dalla stessa. Nonostante ciò, però, al timone della conduzione non ci sarà Queen Mary. Ebbene, la persona più quotata per condurre, anzi, data quasi per certa, era Barbara D’Urso. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato e pare che c’entri la De Filippi.

I vertici Mediaset avevano pensato subito alla D’Urso in quanto, dopo il flop de La Pupa e il Secchione, la conduttrice si è ritrovata solo con Pomeriggio 5 e, dunque, avrebbe potuto riscattarsi proprio con La Talpa. Secondo voci molto attendibili, però, Maria De Filippi avrebbe pensato ad un’altra collega per la conduzione. Stiamo parlando di Simona Ventura, la quale ha già presentato alcuni programma di Maria. Tra questi ricordiamo Temptation island Vip e Ultima Fermata. La conferma, però, non è arrivata da nessuna delle due e il nome di Barbarella non è del tutto escluso.

Un’altra papabile conduttrice potrebbe essere Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. Come è ben noto, lei è la reginetta di Verissimo e ha sempre dichiarato di voler condurre solo il suo talk che le sta tanto a cuore. Ma, non è detto che Maria o lo stesso Pier Silvio non possano farle cambiare idea. Anche perché così facendo si eviterebbero i disguidi del triangolo Ventura-De Filippi- D’Urso. Proprio a proposito delle ultime due, infatti, si è sempre detto che i loro rapporti non sono mai stati del tutto idilliaci.

Inoltre, si dice anche che Queen Mary voglia Gemma Galgani come concorrente a La Talpa. La veterana dama del trono over di Uomini e Donne, dopo tantissimi anni, potrebbe lasciare l'amato programma e diventare una delle protagoniste del reality, con la benedizione della De Filippi. Non ci resta che attendere ulteriori notizie certe e conferme o smentite dalle dirette interessate. Quel che è sicuro è il ritorno del famoso programma su Italia 1.

Bufera Mediaset: Maria De Filippi fa fuori Barbara D'Urso e si prende il programma.