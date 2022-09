bufera-mediaset,-maria-de-filippi-furiosa-caccia-il-concorrente.-mai-vista-cosi:-“mi-hai-mancato-di-rispetto”

La prima puntata di Tu si que vales è stata un successone ma ha fatto chiacchierare molto per la questione di Francesco Ocelli, concorrente che è stato cacciato dal palco tra fischi e offese varie. Nel programma arrivano persone di tutti i tipi a mostrare la propria arte, e non tutte piacciono ai giudici e al pubblico. Ma non capita spesso che qualcuno venga accusato e cacciato senza tanti complimenti. E’ quello che è accaduto invece durante la prima serata dello show al cantante pugliese, che ha fatto infuriare Maria De Filippi per il testo della sua canzone, definita superficiale e misogina.

Il titolo del singolo incriminato è Mutandine e parlava di donne. Sappiamo bene che adesso ci troviamo nell’era del politicamente corretto e che quindi una certa forma di ironia non viene più accettata con garbo sul mondo del piccolo schermo. Allo stesso tempo ci domandiamo se queste nuove regole non vadano a limitare quella antica ma sempre divertente comicità tutta italiana. Ovviamente, se le donne stanno combattendo una guerra per farsi rispettare, bisogna cominciare anche dalle piccole cose. E quello che è successo a Tu si que vales è un ennesimo segno che qualcosa sta cambiando.

I presentatori televisivi sono sempre attenti ai cambiamenti nella società, soprattutto Maria De Filippi, che si sente libera di dire la sua senza rischiare conseguenze. Soprattutto, quando la regina di Mediaset parla nessuno si azzarda a contraddirla. Così, davanti al suo nervosismo per la canzone di Francesco Ocelli, sia gli altri giurati che il pubblico hanno deciso di cacciare in malo modo il cantante dal palco. L’uomo ha provato a difendersi, ma non ne ha avuto modo. Se parliamo di cambiamento, però, è lecito domandarsi come mai quella canzone sia riuscita ad arrivare sul palco di Tu si que vales.

Impossibile pensare che la produzione non conoscesse già il testo incriminato, ed è proprio quello che afferma oggi Francesco Ocelli, che si è ritrovato a essere giudicato dall’Italia intera: “Io non ho cercato loro, qualcuno ha inviato un mio video e poi sono stato contattato da Tu si que vales. Sono andato con lo spirito del ‘ ci provo’, ma comunque nella vita faccio altro. Sono stato tacciato di essere misogino. Questo mi ferisce e ribatto esortando a leggere il testo. Un ascolto superficiale genera inevitabilmente incomprensione. ‘Mutandine’, innanzitutto, è un brano di 23 anni fa. La canzone sottolinea la capacità della donna di adattarsi, rispetto alla staticità maschile”.

Quel che ci sembra più grave è che non solo un testo che la giuria stessa di Tu sì que vales ha reputato misogino e imbarazzante sia riuscito a giungere sul palco del programma, ma che con questo comportamento Maria De Filippi e la sua squadra hanno dato molta risonanza a Mutandine, che sicuramente adesso verrà ricercata dagli amanti del gossip. Intanto, Francesco Ocelli è molto offeso di essere stato chiamato in uno spettacolo televisivo per essere poi trattato in questo modo: “Da artista sono ferito perché non sono riuscito a farmi capire o non ho scelto il programma giusto per farlo”.

