bufera-mediaset:-paolo-bonolis-e-luca-laurenti-fatti-fuori-da-ciao-darwin.-ecco-chi-li-sostituisce,-fan-sotto-choc

Nelle ultime ore il web impazza per una novità in casa Mediaset: Ciao Darwin sta per ritornare. Si tratterebbe, però, di una versione diversa. Scopriamo di cosa si tratta. Il noto programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Ciao Darwin, è andato in onda su Canale 5 per tantissimi anni, sin dal 1998.Nel 2019, però, ha dovuto subire una battuta di arresto a causa di un grave incidente verificatosi durante una prova ai danni di un giocatore.

Quest’ultimo, concorrente della categoria dei Finti giovani, Gabriele Marchetti, 54 anni, è rimasto vittima di un serio infortunio del gioco del Genodrome, la prova dei rulli, procurandosi lo schiacciamento di alcune vertebre e rimanendo gravemente paralizzato, conservando la mobilità solamente di uno dei due avambracci e delle dita delle mani. Motivo per cui tutti hanno sempre escluso il ritorno del game show.

Ultimamente, però, si è tornati a parlare del programma e a smentire questa tesi è stata proprio Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis nonché autrice del format. Le sue risposte hanno fatto impazzire i fan più accaniti di Ciao Darwin che da tanto tempo si chiedono se la chiusura del programma sia definitiva o meno con la speranza di di poterlo ancora vedere. Non a caso il game show ha sempre avuto gran successo e raggiunto picchi di ascolto molto elevati.

Di recente è accaduto che la rivista TvBolg, attraverso il suo account Instagram, ha dato una risposta alla domanda posta da un utente in merito ad una nuova edizione del famoso programma, che è stata: “Non è prevista”. Risposta che ha fatto infuriare la Bruganelli in quanto chi più di lei può dare risposte certe se è l’autrice? Di certo non una rivista e, infatti, la moglie di Bonolis non ha perso occasione per dire la sua sui social dicendo “Io vi adoro, ma mi chiedo… da chi non è previsto?!?! Da voi??”. Così facendo, sembra aver voluto smentire l’indiscrezione sul nuovo Ciao Darwin.

“Ma la vera domanda è: ci sarà una nuova edizione Sonia?”, si è chiesto qualcuno sotto il post condiviso da Bruganelli. Quest’ultima sembrava non avere alcuna intenzione di dare una risposta certa e si è limitata a rispondere con delle linguacce, restando molto sul vago. Inutile dire che al comportamento della Bruganelli il web è andato in subbuglio facendo mille ipotesi.

Ma quindi Ciao Darwin tornerà davvero?

In realtà, secondo indiscrezioni, pare che Ciao Darwin possa ritornare già agli inizi del 2023 ma con uno spin-off sulla piattaforma Mediaset Play, in attesa del debutto vero e proprio su canale 5. La nuova versione sarà un’idea di promuovere poi la nuova edizione e tale compito non sarà affidato a Paolo Bonolis e Luca Laurenti i quali saranno sempre i presentatori del programma in prima serata. Tale novità, invece, secondo voci, sarà affidata al duo foggiano Pio e Amadeo o addirittura ai napoletani The Jackal.

Se Ciao Darwin realmente tornerà in prima serata, esaudendo il desiderio di tutti i telespettatori, sarà la nona edizione e alcuni già ipotizzano su quali potrebbero essere le due squadre a schierarsi in gioco. L’ipotesi più accreditata è Vax contro No Vax siccome siamo tutti reduci della pandemia Covid-19. Il programma, infatti, terminò proprio all’alba di questo nuovo periodo storico cui tutt’oggi stiamo ancora vivendo. Per avere notizie certe non ci resta che attendere le ufficialità dei vertici Mediaset.

